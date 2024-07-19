微軟雲端服務故障 導致美國中部多家廉航班機停飛
微軟18日表示，正在調查其位於美國中部地區雲端服務故障，導致美國周四晚間發生數架班機停飛與取消，擾亂航班運作的問題。
路透和彭博報導，廉航業者Frontier Airlines、Allegiant和SunCountry都受到微軟服務故障的影響，班機被迫停飛。
彭博報導，一些受影響的航空公司表示，營運已經恢復。
Frontier航空表示，嚴重的微軟技術故障暫時影響其營運；SunCountry表示，一家第三方業者影響其機票預訂與辦理登機手續的設施。
內華達州廉航Allegiant在聲明中表示：「由於微軟運算服務Microsoft Azure發生問題，The Allegiant網站現在無法提供服務。」
根據數據追蹤業者FlightAware，Frontier在18日取消147架飛機、另有212架班機延後；45%的Allegiant航班遭遇延誤，而Sun Country則有23%航班延誤。這些業者並未透露多少班機受微軟雲端服務問題影響。
微軟表示，故障起於美東時間18日晚間6時，在美國中部地區多項Azure服務的部分客戶遭遇問題。
Azure是個雲端運算平台，提供建立、部署、管理應用與服務的相關服務。
另外，微軟表示也在調查影響各種Microsoft 365應用程式和服務的問題。微軟並未立即回應路透要求提供更多故障細節資訊的請求。
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