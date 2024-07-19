美國通膨降溫 金融業提醒還有這個指標

美國通膨降溫經濟趨緩，除了日前最新出爐的就業市場初次請領失業金人數大增，還有美國褐皮書已出現消費者已經出現價格敏感，因此減少消費並且將消費降級之外，一位不具名的大型金控高層提醒，要觀察美國房市的變化，尤其要注意三個明顯的警訊。

其一是購屋房貸申請比一年前同期下降14%，賣家開始降低售價，這也是另外一個美國經濟下行的重要訊號，特別是已經在市場上待售一段時間的房屋。

其二，去年底單戶住宅營建的強勁態勢正在消退，聯準會亞特蘭大分行的GDPNow預測顯示，美國第二季住宅投資年率下降2.8%。

其三，建築商信心指數降至近年低點42，遠低於榮枯線的50，住宅建築商信心也在下降，且全國住宅建築商協會（NAHB）新報告也顯示，31%的建築商將在7月降價，高於6月的29%。

大型金控高層認為，上述三個房市的現象，有助於降低通貨膨脹，但公司也反映美國經濟正在下行的趨勢。

大型金控內部評估報告也分析，美國的30年期固定利率房貸平均合約利率從7%降至6.87%，降幅有限，再融資申請量周成長15%，達2022年8月以來的最高水準，這是非理性行為，不符合再融資應有的成本效益考量。

不過另一方面，美國初次請領失業金人數意外大增(從22.3萬人上升到24.3萬人，高於市場預期的22.9萬人)，且連續請領失業金人數高於市場預期，加上經濟諮商會領先指標連續第四個月下滑，已使投資人開始擔心美國經濟的減速將影響企業獲利。