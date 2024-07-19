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日本6月通膨率略升 升息與否未來3個月消費是關鍵

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本總務省今天公布數據指出，6月通貨膨脹年增率略升至2.6%，相較5月的2.5%。

至於不含波動較大新鮮食品價格的核心消費者物價指數（CPI），6月年增率仍低於市場預期的2.7%。

總務省表示，儘管「電費和汽油價格上漲速度放緩」，但能源價格上漲，仍帶動整體數字上揚。

總務省公布，不含能源與生鮮食品價格在內，日本6月物價年增2.2%，5月為2.1%。

日本央行目前正逐步放棄十多年來持續實施的超寬鬆貨幣政策，今年3月調升利率，為2007年以來首次升息。分析師正在猜測日央下次升息時間。

瑞銀經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）和栗原剛（Go Kurihara）本週表示：「一旦日央決策者對經濟和通膨前景更有信心」，將會採取升息行動。

兩人表示：「不過，自4月以來消費疲軟，他們的信心可能已經下降。若夏季消費沒有復甦，信心就可能不會回升。未來3個月至關重要。」

日本央行 通膨

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