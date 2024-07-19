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中國投資者狂拋售美股和債券 單月淨賣出426億美元創紀錄

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
中國大陸投資者5月份拋售創紀錄規模的美國股票和債券。路透
中國大陸投資者5月份拋售創紀錄規模的美國股票和債券。路透

由於美中外交緊張局勢持續升溫，中國大陸投資者5月份拋售創紀錄規模的美國股票和債券。

美國財政部18日公布的最新數據顯示，中國大陸的基金在5月淨賣出價值426億美元的美國長天期證券，包括公債、機構和公司債，以及股票。今年首五個月的拋售總額達到797億美元，創同期歷史新高。

在上述淨賣出金額中，逾半數是美國公債，其次是機構債券和股票。基準的美國10年期公債殖利率4月25日曾升至去年11月以來的高點。

中國大陸是美國公債的最大海外持有者之一，債券投資者和地緣政治策略師會密切關注大陸的資金動向。美中緊張局勢升溫往往會引發對中國可能將其外匯存底轉出美國資產的猜測，此舉可能會導致殖利率上升的壓力提高。

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