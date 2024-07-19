日本6月核心通膨再次加速 支持央行月底升息

日本6月核心通膨率連續第二個月加速上揚，讓市場得以繼續期待日本銀行（央行）很快就會升息。

日本總務省今（19）日公布，不計生鮮食品的6月消費者物價指數（CPI）年增2.6%，增速高於5月的2.5%，原因為能源價格略有上漲。此一核心通膨率低於經濟學家預期的2.7%，但已是連續第27個月持平於或高於日銀的2%目標水準。

日銀預定在30、31日舉行利率決策會議，將仔細檢視這些最新通膨數據，做出新的季度展望，同時討論是否升息。

上個月接受彭博調查的日銀觀察家中，有三分之一預期日銀將於本月底升息，同時公布縮減購債計畫。路透說，許多經濟學家預期日銀今年會將利率提高至0.25%，但對於升息時間點會是在7月或更晚，看法分歧。

日本6月時政府減少補貼，能源成本年增7.7%，帶動整體通膨上漲。這結果呼應了上月末發布的東京物價指數走勢，東京物價指數亦顯示在能源價格上漲帶動下，物價加速上升。

日銀更重視的通膨指標，是扣除能源與生鮮食品的所謂雙核心通膨率（核心-核心通膨率），6月的雙核心通膨率也由5月的2.1%上升至2.2%。

Capital Economics亞太主管Marcel Thieliant說，日銀月底召開利率會議之前，會來得及看到更新的7月東京物價指數，若以6月的全國數據來看，「支持了我們對於日銀本月利率會議將再次升息的預測」。「我們預測直到2025年初，通膨率都會維持在2%左右，這將促使日銀在本月和10月都會升息」。