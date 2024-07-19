聽新聞
test
0:00 / 0:00
輝達揭露有10%持股！這家機器人新創盤後股價狂飆77%
為物流業者開發自動送貨機器人的公司Serve Robotics股價在18日美股盤後狂飆77%，原因是輝達（NVIDIA）提交的13G報告揭露，輝達持有這家公司10%的股權。
消息激勵Serve Robotics股價18日盤後大漲77%至每股4.66美元，遠高於當天收盤的每股2.63美元。這家公司3月才在OTCQB公開上市，接著4月在那斯達克掛牌。
輝達從至少2023年以來就一直是Serve Robotics的投資者。
輝達在提交給證管會的報告中顯示，去年7月，輝達以每股4美元的價格收購Serve Robotics的62,500股；今年4月，又再度出手投資，將本票（promissory note）以每股2.42美元轉換成100萬股Serve Robotics股票。
這家自動送貨機器人還有Uber子公司Postmates做為最大股東之一與策略夥伴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言