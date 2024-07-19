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輝達揭露有10%持股！這家機器人新創盤後股價狂飆77%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Serve Robotics的送貨機器人。美聯社
Serve Robotics的送貨機器人。美聯社

物流業者開發自動送貨機器人的公司Serve Robotics股價在18日美股盤後狂飆77%，原因是輝達（NVIDIA）提交的13G報告揭露，輝達持有這家公司10%的股權。

消息激勵Serve Robotics股價18日盤後大漲77%至每股4.66美元，遠高於當天收盤的每股2.63美元。這家公司3月才在OTCQB公開上市，接著4月在那斯達克掛牌。

輝達從至少2023年以來就一直是Serve Robotics的投資者。

輝達在提交給證管會的報告中顯示，去年7月，輝達以每股4美元的價格收購Serve Robotics的62,500股；今年4月，又再度出手投資，將本票（promissory note）以每股2.42美元轉換成100萬股Serve Robotics股票。

這家自動送貨機器人還有Uber子公司Postmates做為最大股東之一與策略夥伴。

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