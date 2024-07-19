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Netflix上季訂戶增800萬人但財測保守 盤後股價震盪

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Netflix上季新訂戶增加800萬人，遠優於市場預期。 美聯社
Netflix上季新訂戶增加800萬人，遠優於市場預期。 美聯社

美國影音串流巨人Netflix持續在競爭中保持領先地位，第2季新增805萬訂戶。不過因為財測保守謹慎，股價周四（18日）盤後先是大跌近5%，接著一度止跌回升，震盪後目前穩在微跌狀態。

Netflix周四在致股東信函中公布上季訂戶數據，放眼全球各個市場，訂戶增加的情況均優於預期，亞太地區新訂戶數多達280萬人。彭博資訊訪調分析師的平均預期是全球增加487萬新訂戶，Netflix實際業績好非常多。

由於嚴防帳號密碼分享加上推出有廣告的訂閱方案，Netflix今年寫下史上第二佳的上半年訂戶增長成績，表現僅次於因新冠疫情大發時的2020年上半。上季在提供有廣告訂閱方案的區域，新增訂戶中有近半是訂購這類價格較低的新方案。Netflix表示，有廣告訂閱方案的顧客數量足夠大，明年可望吸引主要的贊助商投放廣告。

關於本季財測，Netflix估每股盈餘5.1美元，高於華爾街預期，但預估營收97.3億美元略低於市場預期。新增訂戶方面，會比去年的876萬戶少，分析師預期是新增518萬戶。

彭博指出，Netflix在大多數競爭同業苦於吸引顧客為新節目埋單時，還能大幅成長。根據尼爾森的資料，最近的一個月，Netflix在美國電視收看占比攀升至超過8%，這是其他串流業者的兩倍多。上季Netflix有多個節目成為大熱門，例如新一季的《柏捷頓家族》（Bridgerton），意外爆紅的《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）和法國電影《巴黎深淵》（Under Paris）。

上季Netflix獲利成長48%至每股盈餘4.88美元，優於市場預期的4.74美元。營收成長17%至95.6億美元，亦略優於預期。截至第2季，全球訂戶共有2.777億人。

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