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油價基本持平 金價收跌但仍接近記錄高點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際原油價格周四（18日）持穩，投資人權衡喜憂參半的需求訊號、美國經濟可能放緩，以及聯準會有望降息等因素；黃金價格小幅回落，仍維持在歷史高點附近。

油價基本持穩

布蘭特原油9月期貨小漲0.03美元，收每桶85.11美元；西德州原油8月期貨微跌0.03美元，報收每桶82.82美元。這兩大指標原油在前一交易日均上漲。

由於美國在截至7月1日當周首次申請失業金人數增幅超預期，這些數據強化聯準會加快展開降息計畫的理由，這可能會刺激更多的石油支出。

石油經紀商PVM的Tamas Varga表示：「我認為，對聯準會短期內將降息的健康預期，將限制油市的下行空間。」

然而，Again Capital駐紐約的合夥人John Kilduff表示，請領失業金人數增加也預示經濟放緩，這可能會削減原油需求，並使油價無法走高。他說，雖然周三公布的數據顯示上周美國原油庫存減少490萬桶，降幅超過預期，但美國汽油需求疲軟使得油價無法走高。

另一方面，三位消息人士告訴路透，8月舉行的OPEC+部長級小型會議不太可能建議改變產量政策，包括從10月開始解除部份石油減產計畫。

金價收跌 仍在記錄高點附近

隨著美債殖利率和美元走高，金價周四走低；投資者在評估聯準會未來的利率政策行動以及地緣政治風險。

現貨金價18日收盤下跌0.56%，報每英兩2,445.08美元。周三金價曾創下2,483.60美元的歷史新高。美國黃金期貨下跌0.2%，報2,454.80美元。

Tradu資深市場專家Russell Shor表示：「分析師預期，在聯準會準備降息的推動下，貴金屬將出現長期漲勢，市場認為通膨已得到控制。」他說，地緣政治不穩定和央行需求也為黃金創造了積極的中長期前景。

根據世界黃金協會的數據，6月份全球實物黃金交易所交易基金連續第二個月資金流入。

現貨白銀跌0.9%，至每英兩30.01美元；白金下跌約1.9%，至975.15美元；鈀金跌2.1%，至931.58美元。

聯準會 金價 黃金

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