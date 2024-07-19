切入輝達領域？博通傳與OpenAI洽談開發AI晶片 股價漲3%
晶片大廠博通（Broadcom）股價周四（18日）收盤上漲近3%，此前資訊科技網站The Information報導，博通已經討論為OpenAI生產AI晶片，可能進一步躍進輝達（Nvidia）的領域。
The Information報導指出，ChatGPT聊天機器人的開發業者OpenAI向博通提出了這個想法，做為該公司與IC設計業者廣泛討論的一環。OpenAI還聘請了曾在Google研發Tensor處理器的前Google員工。
消息帶動博通股價勁揚，18日收盤上漲2.9%至160.52美元，今年來累計上漲44%，主要受AI設備銷售暢旺提振。
博通和OpenAI的代表並未立即回覆置評請求。
雖然輝達是企業在AI支出方面的最大受惠者，但博通正迅速切入這塊市場。博通向資料中心營運業者銷售一系列零組件，而業者們正在擴張設施來迎合提供AI服務的潮流。
博通執行長陳福陽已表示，公司的AI銷售在2024年度將超過110億美元。
同時間，OpenAI執行長奧特曼也致力於向全球投資人籌資，希望打造一家晶片新創公司，目標利用這些資金來設立生產半導體晶圓廠網絡。
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