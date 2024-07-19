台積電法說會後ADR小漲…隨費半反彈 較台股溢價逾11%

在成功逃過刺殺攻擊後，美國前總統也是共和黨總統候選人川普勝選的機率大幅提高。但分析人士警告，川普的第二個總統任期可能會重新引發全球通膨，因為他的美國優先政策肯定會推高全球物價。此外川普本周對台灣的拋出的保護費說，也令投資人感到不安。

2024-07-19 06:00