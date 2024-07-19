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台積電法說會後ADR小漲…隨費半反彈 較台股溢價逾11%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電ADR小漲0.4%，較台北交易股票溢價率為11.58%。（路透）
台積電ADR小漲0.4%，較台北交易股票溢價率為11.58%。（路透）

台股ADR周四（18日）從前一日大跌回神，呈現小漲小跌走勢，並未隨美股大盤走低。台積電ADR小漲0.4%，報每股171.87美元，換算並折合台幣後為每股1,121.42元，較台北交易股票溢價率為11.58%。

美股大盤表現疲弱，道瓊工業指數下挫533.06點，跌幅1.29%，收40,665.02點；標普500指數下跌43.68點，跌幅0.78%，收5,544.59點；科技股那斯達克指數下跌125.70點，跌幅0.70%，收1,7871.22點。

費城半導體指數上漲27.71點，漲幅0.51%，收5,436.43點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 184.49 -0.35 176.00 4.82

中華電 CHT 119.31 +0.30 120.50 -0.99

台積電 TSM 1,121.42 +0.39 1,005.00 11.58

聯電 UMC 52.07 +0.63 52.70 -1.20

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 大盤 指數

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