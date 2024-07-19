快訊

獨／靖城掃黑！吳桐潭告別式才完 義子「乾峰」涉槍砲羈押禁見

陸三中全會閉幕 深化改革！2029年完成中國式現代化

綠支持度墜、賴清德聲望衝高 黃暐瀚曝原因：連任有望

美股三大股指均收黑 道瓊工業指數跌逾500點 市場焦慮情緒加劇

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國股市周四收跌，道瓊工業指數跌逾500點。路透
美國股市周四收跌，道瓊工業指數跌逾500點。路透

美國股市周四收跌，逆轉早盤漲勢，投資人持續從昂貴的超大型成長股中撤出，道瓊工業指數跌幅最大，結束了連續創下收盤紀錄新高的走勢。

三大股指均收跌：道瓊工業指數下跌533.06點或1.29%，至40,665.02點；標普500指數下跌43.68點或0.78%，至5,544.59點；那斯達克指數下跌125.70點或0.7%，至17,871.22點。

拋售再度出現，此前一天，那斯達克指數創下2022年12月以來最大單日跌幅，晶片股創2020年3月新冠疫情導致封控恐慌以來最大單日跌幅。

市場仍高度焦慮。通常被稱為「恐懼指數」的CBOE市場波動率指數觸及5月初以來最高水準。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey說：「與昨天不同的是，之前確實看到資金進入其他類股......而今天是相當廣泛的拋售。」

羅素2000指數連續第二天下跌，此前，隨著資金明顯輪動到小型股，該指數五天之內急升逾 11.5%，創2020年4月以來的最大五日漲幅。

Ghriskey補充說：「在過去兩周，我們看到資金輪動到其他類股，包括中小型股，這些類股的表現之前一直非常落後。但今天情況發生逆轉。市場正四處游蕩，試圖尋找方向。」他說：「投資人（正在）回撤，並說『我們現在要套現了，這已經是很好的一輪行情』。他們不確定政治方面會發生什麼。」

經濟消息方面，美國初次請領失業金人數高於分析師預期，進一步證明勞動市場正趨軟。美國聯準會（FED）認為，這是使通膨走上持續下降的道路的必要一步。

在標普500指數的11大類股中，醫療保健股跌幅最大，能源是唯一上漲類股。

達美樂（Domino's Pizza）公布單季同店銷售低於預期後股價重挫13.6%。

住宅建築商D.R. Horton大漲10.1%，此前公布的獲利和新屋交付均優於預期，但收緊全年財測。這推動費城住房指數創下紀錄新高。

Warner Bros Discovery跳漲2.4%，此前有報導指稱該公司討論將數位串流媒體和製片業務從傳統電視網中拆分出來的計畫。

串流媒體先驅Netflix公布財報後在盤後交易下跌。

指數 標普 美國

延伸閱讀

緊盯美國大選…台積電ADR引領美國科技股回神 NVIDIA股價上漲1.3%

一賣NVIDIA、特斯拉股價就開始飆 女股神教投資人認清「3現實」

台股美股輪流創新高 法人看後勢聚焦台積電法說

台股技術指標偏多 法人：AI題材主流股支撐

相關新聞

川普勝選機率高 押注「川普交易」贏家三策略

美國前總統川普18日將接受共和黨提名，加入11月美國總統大選選戰。分析師推論，若川普贏得11月總統大選，加上共和黨橫掃國...

美股收黑…道瓊跌逾530點 輝達彈升2.63%、台積電ADR漲0.39%

美股繼續下跌，投資人繼續削減科技股部位，同時在其他近期上漲的類股中獲利了結。

歐洲央行不排除9月降息 總裁拉加德強調仍有「很寬的開放性」

歐洲央行（ECB）6日決議維持各項基準利率不變，符合預期，也未對9月是否降息做出暗示，重申目前利率水準仍「具充分的必要約...

韓核能技術 打開輸歐大門

南韓業者已經獲選為捷克兩座核能反應爐的建造商，價值達173億美元，為南韓睽違15年後，首次奪下海外核電廠標案，也為南韓輸...

台積電法說會後ADR小漲…隨費半反彈 較台股溢價逾11%

台股ADR周四（18日）從前一日大跌回神，呈現小漲小跌走勢，並未隨美股大盤走低。台積電ADR小漲0.4%，報每股171....

川普2.0要讓美國再次富裕 新政會演變成全球經濟災難？

在成功逃過刺殺攻擊後，美國前總統也是共和黨總統候選人川普勝選的機率大幅提高。但分析人士警告，川普的第二個總統任期可能會重新引發全球通膨，因為他的美國優先政策肯定會推高全球物價。此外川普本周對台灣的拋出的保護費說，也令投資人感到不安。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。