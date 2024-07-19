美股三大股指均收黑 道瓊工業指數跌逾500點 市場焦慮情緒加劇

美國股市周四收跌，逆轉早盤漲勢，投資人持續從昂貴的超大型成長股中撤出，道瓊工業指數跌幅最大，結束了連續創下收盤紀錄新高的走勢。

三大股指均收跌：道瓊工業指數下跌533.06點或1.29%，至40,665.02點；標普500指數下跌43.68點或0.78%，至5,544.59點；那斯達克指數下跌125.70點或0.7%，至17,871.22點。

拋售再度出現，此前一天，那斯達克指數創下2022年12月以來最大單日跌幅，晶片股創2020年3月新冠疫情導致封控恐慌以來最大單日跌幅。

市場仍高度焦慮。通常被稱為「恐懼指數」的CBOE市場波動率指數觸及5月初以來最高水準。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey說：「與昨天不同的是，之前確實看到資金進入其他類股......而今天是相當廣泛的拋售。」

羅素2000指數連續第二天下跌，此前，隨著資金明顯輪動到小型股，該指數五天之內急升逾 11.5%，創2020年4月以來的最大五日漲幅。

Ghriskey補充說：「在過去兩周，我們看到資金輪動到其他類股，包括中小型股，這些類股的表現之前一直非常落後。但今天情況發生逆轉。市場正四處游蕩，試圖尋找方向。」他說：「投資人（正在）回撤，並說『我們現在要套現了，這已經是很好的一輪行情』。他們不確定政治方面會發生什麼。」

經濟消息方面，美國初次請領失業金人數高於分析師預期，進一步證明勞動市場正趨軟。美國聯準會（FED）認為，這是使通膨走上持續下降的道路的必要一步。

在標普500指數的11大類股中，醫療保健股跌幅最大，能源是唯一上漲類股。

達美樂（Domino's Pizza）公布單季同店銷售低於預期後股價重挫13.6%。

住宅建築商D.R. Horton大漲10.1%，此前公布的獲利和新屋交付均優於預期，但收緊全年財測。這推動費城住房指數創下紀錄新高。

Warner Bros Discovery跳漲2.4%，此前有報導指稱該公司討論將數位串流媒體和製片業務從傳統電視網中拆分出來的計畫。

串流媒體先驅Netflix公布財報後在盤後交易下跌。