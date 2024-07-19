印度拚FDI成長五成

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

全球成長最快的主要經濟體印度計劃設定目標，讓未來七年每年吸引的外國直接投資（FDI）金額提高逾50%，幫助經濟成長10%以上。

彭博資訊報導，印度政府的投資推廣機構Investing India常務董事拉伊表示：「我們的目標是未來七年，每年吸引1,100億美元，相當於接下來十年共流入超過1兆美元，我們必須努力讓經濟成長10%以上。」

印度商務部與私人商會設立的合資企業Investing India數據顯示，止於去年3月的過去七年，印度每年平均FDI額為710億美元。不過，印度政府官方數據顯示，流入印度的FDI從2022年來便持續減少。

另外，印度公債6月獲納入全球主要債券指數後，財政方案廣受審視。知情人士透露，印度財政部預定23日公布、止於明年3月止的新年度預算案中，可能調降財政赤字占國內生產毛額（GDP）的占比目標至5%以下，低於全國大選前的5.1%。

彭博訪調的經濟學家也預測，印度赤字占比目標將降至5%，舉債額將維持在14.1兆盧比（1,690億美元）。若赤字占GDP比率目標低於預期，有助提振印度公債表現。

印度總理莫迪選後靠著盟友支持，才能再次主政。這些盟友已經要求替自己主政的各邦，爭取逾150億美元的財政補助。

儘管政府面臨壓力要擴大開支，但央行上繳國庫的資金大增，加上稅收提高，改善財政狀況。

印度 財政赤字

延伸閱讀

印度股市市值擴張 晉升全球第四大市場

IMF將印度經濟成長預測上調7% 總理莫迪歸功於「在印度製造」計畫

8.6萬失聯移工…越南逃逸「集團化」最嚴重 勞長：將跟來源國協商

宏碁在地深耕 擴大產品線

相關新聞

川普勝選機率高 押注「川普交易」贏家三策略

美國前總統川普18日將接受共和黨提名，加入11月美國總統大選選戰。分析師推論，若川普贏得11月總統大選，加上共和黨橫掃國...

歐洲央行不排除9月降息 總裁拉加德強調仍有「很寬的開放性」

歐洲央行（ECB）6日決議維持各項基準利率不變，符合預期，也未對9月是否降息做出暗示，重申目前利率水準仍「具充分的必要約...

韓核能技術 打開輸歐大門

南韓業者已經獲選為捷克兩座核能反應爐的建造商，價值達173億美元，為南韓睽違15年後，首次奪下海外核電廠標案，也為南韓輸...

外國人在美購屋 銳減36%

數據顯示，外國買家去年在美國購置的住宅成屋銳減36%至歷史新低，因為這群買家不僅要與當地買家一同面臨房價高漲、供應吃緊的...

擺脫弱勢格局 策略師：日圓還會進一步走升

日圓最近幾天強力回升，儼然成功擺脫今年來一路走貶的格局。不少策略師轉而認為，日圓還會進一步走升。

印度拚FDI成長五成

全球成長最快的主要經濟體印度計劃設定目標，讓未來七年每年吸引的外國直接投資（FDI）金額提高逾50%，幫助經濟成長10%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。