擺脫弱勢格局 策略師：日圓還會進一步走升

日圓最近幾天強力回升，儼然成功擺脫今年來一路走貶的格局。不少策略師轉而認為，日圓還會進一步走升。

日圓兌美元18日一度強升0.5%至155.38日圓兌1美元，為6月來首度突破156日圓關卡，升幅稍後收0.2%，報156.45日圓兌1美元。

隨著投資人愈來愈篤定聯準會（Fed）9月將開始降息，也預期日本利率未來幾個月還會上升，都支撐支持日圓升勢，美國前總統川普和日本一位政治重量級人物對匯率的評論，更有如臨門一腳。

川普日前表示，由於日圓和人民幣走貶，美國面臨「極大的貨幣問題」，暗示他若二進白宮，可能出手打壓美元。日本執政黨議員河野太郎本周也點名日圓大幅貶值的問題，認為很多日本公司在海外設有生產設施，如今日圓走貶的益處有限。

信金資產管理公司首席市場分析師加藤純認為，「弱勢日圓已結束」。凱投宏觀副首席市場經濟學家高特曼認為，利差可能繼續轉向有利於日圓，預測日圓到年底會升至145日圓。