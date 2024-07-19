歐洲央行不排除9月降息 總裁拉加德強調仍有「很寬的開放性」

歐洲央行（ECB）6日決議維持各項基準利率不變，符合預期，也未對9月是否降息做出暗示，重申目前利率水準仍「具充分的必要約束力」，總裁拉加德表示，9月是否降息仍有「很寬的開放性」，但保留9月降息選項。歐元匯率應聲貶值0.3%至1.0910美元。

ECB維持主要再融資利率在4.25%，邊際放款利率為4.50%，存款利率為3.75%。決策聲明指出，「陸續公布的資訊，普遍支持決策委員會之前對中期通膨展望的評估。同時，內部物價壓力仍高，服務類通膨居高不下，且整體通膨可能到明年仍將高於目標」。

ECB重申，不會「預先對特定利率路徑做出承諾」，以及「一切看數據，與逐次會議決策（meeting-by-meeting ）的作法」。歐元區6月通膨率降到2.5%，但潛在壓力仍強，且服務業類通膨率再度站上4%。

拉加德強調，經濟成長是「傾向下降」，展望似乎若於她上次判斷的「平衡」，「世界經濟趨軟，或主要經濟體之間的緊張升高，都將壓抑歐元區成長」，且高利率對經濟活動的打擊也可能甚於預期。

她強調，「因此我們9月將如何做，有很寬的開放性」。

一些決策官員最近初步為今年再降1碼或2碼背書，市場預期ECB準備9月再度降息。不過其間還有兩個月的通膨數據，及工資升幅、企業獲利率及生產率等多項數據。

屆時美國聯準會（Fed）的決策意向也將更明朗，目前市場預期Fed將於9月首次降息。

貨幣市場仍傾向於ECB今年底前將再降息2碼。本月一項對經濟學者的訪調顯示，多數受訪者預測ECB存款利率到明年秋季時將降到2.5%，亦即將再降息5碼。

ECB的審慎態度，與一些國際機構的通膨展望一致。國際貨幣基金（IMF）本周表示，許多主要經濟體通膨減緩的速度比預期緩慢，主要是因為服務類價格依然黏著，「使利率將較高且更久的可能性提高」；國際清算銀行也表示，各大央行不應降息過速，以免通膨死灰復燃。