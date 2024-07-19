全球財經／川普推高關稅 全球物價將再升

在成功逃過刺殺攻擊後，美國前總統也是共和黨參選人川普勝選的機率大幅提高。但分析人士警告，川普的第二個總統任期可能會重新引發全球通膨，因為他的美國優先政策肯定會推高全球物價。

川普在第一個任期內推動的高關稅、低稅收經濟議題本身就具有通膨導向。他若贏得第二個任期，分析師指出，川普第二任期的政策會比第一任期更具推升通膨的風險。因為二○一六年當時通膨一直處於低點，通膨預期也很低；但二○二四年和二○二五年將會非常不同，「通膨水平更高，通膨預期更高，且『通膨心態』仍然十分普遍。」

這可能會影響美國物價上漲，也會影響美國境外、亞洲和歐洲的物價上漲。

高關稅通常被視為引發通貨膨脹的原因之一，因為它會提高進口商品的成本，讓本國生產商被迫提高價格，從而使消費者支付更多費用。在此同時，濫開減稅支票雖可刺激消費者支出，但也進而推高商品和服務的成本。

根據相傳由川普親自編訂的共和黨政策綱領，他承諾引入「基本」關稅，進口商品將面臨百分之十的關稅，最大貿易對手中國大陸的關稅更上看百分之六十。學者表示，這樣的計畫只會損害經濟，如果確實全面加徵關稅，將立即加劇通貨膨脹。

大幅減稅與降低通膨的核心目標之間存在矛盾，如果川普上任後認真執行大幅減稅，結果將是連動性的擴張：波及所有經濟活動、增加美債利息成本並推高通貨膨脹。

另外，川普本周對台灣的最新評論令投資人感到不安，他的觀點一點也不讓人意外。但投資人都需要認知到：如果台灣的安全局勢大幅惡化，整個全球經濟都可能崩潰，不僅僅是晶片產業。

川普拒絕保證如果當選總統，美國將保護台灣免受中國大陸的侵略。他在接受彭博商業周刊採訪時指出，「他們確實拿走了我們大約百分之一百的晶片業務。」「台灣應該向我們支付國防費用。」北京領導層可能將川普聲明解讀為美國不會堅定向台灣提供支持，從而降低對台灣被入侵或封鎖時出手援助的機率。

現實的狀況是：台灣遇襲對每個產業來說都是可怕的。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）去年十月表示，對台灣的封鎖，即使是幾周，也會導致全球經濟陷入停滯。

全球約百分之九十最先進的晶片，包括手機、人工智慧GPU和個人電腦內的中央處理器，都是由台積電在台灣製造。台積電生產的其他晶片是家用電器、汽車、資料中心伺服器和國防系統所需的核心零件。

台灣如果發生軍事衝突，所有台積電工廠可能關閉。如果美國無法獲得台灣的晶片製造能力，消費者將難以購買電子產品和其他現代生活必需的產品。

美國雖試圖未雨綢繆，於二○二二年通過晶片法案吸引部分晶片製造回流美國；但正在開發的項目數量太少，建廠進度也一再延宕，無法即時彌補台灣的產能。

美國商務部長雷蒙多今年三月誓言，到二○三○年美國的先進晶片製造全球占比將達百分之廿，然而即使如此，其餘百分之八十的產能仍將面臨風險。

沒有人知道川普的最新言論是隨興的政治牢騷還是未來的政策框架。考慮到全球經濟陷入大蕭條的風險，無論機率有多小，都是每個高階主管、投資人現在都需要考慮的問題。