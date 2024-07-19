川普大選勝出機率升高 印度獲益、中台韓受衝擊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國前總統川普在11月總統大選勝出機率升高，可能在亞洲各國與各產業創造贏家和輸家，分析師認為，川普二進白宮，將有利印度與東南亞，最不利中國大陸，台灣或南韓可能遭受川普政府調整戰略的重大影響。

彭博資訊報導，川普在貿易與國防等行業推動「美國優先」政策，將不利於從農業、紡織到武器製造等許多亞洲產業的前景，重度仰賴半導體和其他科技業出口收入的台灣和南韓，面臨前景變壞的可能性。

瑞士隆奧資深總體策略師李好民認為，台灣或南韓可能遭受川普政府調整戰略的重大衝擊，日本有機會強化振興半導體產業的動能，況且日本和美國向來關係穩固，川普上台也不會改變。

VP Bank亞洲投資長盧普夫表示，亞洲科技業將受到更大實質影響，並且牽動台灣和南韓貿易動能持續時間。他也說，東南亞國協（ASEAN）將更具韌性，因為經濟與科技業的關聯度較低，且企業的「中國加一」等戰略正在發揮作用。

南韓 川普 東南亞

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