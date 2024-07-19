川普五大政見 恐讓通膨再起

儘管本周的共和黨全國代表大會把高通膨歸咎於拜登政府，強調共和黨將「結束通膨」，但諷刺的是，許多經濟學家和投資人認為，美國前總統川普提出的減稅、提高關稅和打擊移民等政見，反會加劇物價壓力，對聯準會（Fed）2025年持續降息前景構成風險。以下是彭博資訊盤點川普政見可能對通膨造成的影響：

減稅：在美國預算赤字持續擴大之際，川普承諾減稅，要延長他2017年頒布、預定2025年底到期的減稅政策，並取消或下調其他一些稅項，日前還說希望進一步調降公司稅稅率，從目前21%降至15%。共和黨還計劃取消對小費課稅。若其他條件不變，將導致赤字增加。

調高關稅：川普已提議對所有進口商品徵收10%關稅、並對所有中國大陸進口品徵收60%以上關稅，除非賣家、進口商和零售商自行吸收額外成本，否則關稅上升將推高所有消費品價格。

限制移民：共和黨人不只想限制非法移民，還要開展「美國史上最大規模的驅逐行動」，可能會加劇通膨。穆迪分析首席經濟學家詹迪說，如果川普嚴格限制移民，短期可能會造成混亂，增加成本和價格，甚至可能導致農業、建築、製造、運輸和其他勞動力緊張行業出現一些短缺。

美元政策：川普暗示不支持強勢美元，他挑選的競選副手范斯更已公開呼籲讓美元走弱，理由是有助美國出口，卻也勢將加劇進口物價壓力。

能源政策：川普透露他的抗通膨計畫，是透過進一步開發美國化石燃料資源來降低物價，讓Fed能降息，但Fed官員目前聚焦剔除能源和食品成本的核心通膨指標。