川普勝選機率高 押注「川普交易」贏家三策略

美國前總統川普18日將接受共和黨提名，加入11月美國總統大選選戰。分析師推論，若川普贏得11月總統大選，加上共和黨橫掃國會兩院，在華府政壇掀起「紅色浪潮」，會有三種穩贏的「川普交易」：作空美元、押寶美債殖利率曲線變陡、金價看漲。

川普18日預料將接受共和黨提名，並將在共和黨全國代表大會發表演說，預估將強調他的第二任期政見，包括減稅、鬆綁監管及推動能源生產等。他的副手范斯17日已接受提名。

川普若勝選三種穩贏的「川普交易」

由於川普勝選機率升高，也可望拉抬共和黨的國會選情，分析師開始推演市場情境，首先是美元和美債將面臨利空，財經部落格Macro Tourist主筆穆爾推斷出贏面最大的「川普交易」投資：「做空美元，並押注美債殖利率曲線陡升，將揮出全壘打。」

讓美元貶值是協助美國製造業和出口商提振競爭力的捷徑。對一般投資人而言，這意味避免在美國長期公債投入太多資金，且投資組合宜國際化以分散風險。

川普三個月前就公開批評美元兌日圓匯價太「高」，「對美國簡直是災難」。他認為，強勢美元「聽在蠢人耳裡很棒，對我國製造商和其他人來說卻是災難。他們其實無力競爭，不是被逼得流失許多生意，就是被迫到『精明』國家建廠」。范斯也已表態支持貶抑美元，以振興製造業。

共和黨白宮和國會全拿，對美債後市也不妙，因為相較於民主黨對企業加稅以擴大財政支出，共和黨則是藉減稅籌措支出財源。川普已表示，不僅要讓2017年減稅案到期後繼續實施，還要通過新的減稅措施，並提高國防支出。

以供需原理來看，美債發行量劇增，價格不跌也難。美銀證券最新調查顯示，77%受訪基金經理人也認為，川普勝選不利美債行情，也將推升利率。

分析師也指出，華府出現「紅色浪潮」將推升國際金價再創新高，原因包括美元貶值、美中貿易戰升溫將升高避險情緒並提高中國大陸央行買盤，川普支持加密貨幣立場也將支撐金價。

穆爾也建議「金價後市將牛氣沖天」，但難就難在抓對時機，「等到川普勝選時，價格可能都大致反應過了。所以，時機拿捏才是真正棘手部分。」

川普的能源政策對油市影響則是利弊參半，他固然鼓勵石油生產商增產，但業者也有返還資金給股東的壓力，將自行調節，可能引發油價波動，但將不利天然氣，因為供應將擴增。