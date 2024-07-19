川普勝選機率高 押注「川普交易」贏家三策略

經濟日報／ 編譯湯淑君簡國帆／綜合外電
一些經濟學者認為，美國前總統川普提出的政策將會進一步推高通膨。（美聯社）
一些經濟學者認為，美國前總統川普提出的政策將會進一步推高通膨。（美聯社）

美國前總統川普18日將接受共和黨提名，加入11月美國總統大選選戰。分析師推論，若川普贏得11月總統大選，加上共和黨橫掃國會兩院，在華府政壇掀起「紅色浪潮」，會有三種穩贏的「川普交易」：作空美元、押寶美債殖利率曲線變陡、金價看漲。

川普18日預料將接受共和黨提名，並將在共和黨全國代表大會發表演說，預估將強調他的第二任期政見，包括減稅、鬆綁監管及推動能源生產等。他的副手范斯17日已接受提名。

川普若勝選三種穩贏的「川普交易」
川普若勝選三種穩贏的「川普交易」

由於川普勝選機率升高，也可望拉抬共和黨的國會選情，分析師開始推演市場情境，首先是美元和美債將面臨利空，財經部落格Macro Tourist主筆穆爾推斷出贏面最大的「川普交易」投資：「做空美元，並押注美債殖利率曲線陡升，將揮出全壘打。」

讓美元貶值是協助美國製造業和出口商提振競爭力的捷徑。對一般投資人而言，這意味避免在美國長期公債投入太多資金，且投資組合宜國際化以分散風險。

川普三個月前就公開批評美元兌日圓匯價太「高」，「對美國簡直是災難」。他認為，強勢美元「聽在蠢人耳裡很棒，對我國製造商和其他人來說卻是災難。他們其實無力競爭，不是被逼得流失許多生意，就是被迫到『精明』國家建廠」。范斯也已表態支持貶抑美元，以振興製造業。

共和黨白宮和國會全拿，對美債後市也不妙，因為相較於民主黨對企業加稅以擴大財政支出，共和黨則是藉減稅籌措支出財源。川普已表示，不僅要讓2017年減稅案到期後繼續實施，還要通過新的減稅措施，並提高國防支出。

以供需原理來看，美債發行量劇增，價格不跌也難。美銀證券最新調查顯示，77%受訪基金經理人也認為，川普勝選不利美債行情，也將推升利率。

分析師也指出，華府出現「紅色浪潮」將推升國際金價再創新高，原因包括美元貶值、美中貿易戰升溫將升高避險情緒並提高中國大陸央行買盤，川普支持加密貨幣立場也將支撐金價。

穆爾也建議「金價後市將牛氣沖天」，但難就難在抓對時機，「等到川普勝選時，價格可能都大致反應過了。所以，時機拿捏才是真正棘手部分。」

川普的能源政策對油市影響則是利弊參半，他固然鼓勵石油生產商增產，但業者也有返還資金給股東的壓力，將自行調節，可能引發油價波動，但將不利天然氣，因為供應將擴增。

共和黨 川普 美國

延伸閱讀

白宮劍指晶片業、川普要台付保護費 亞股走勢分歧

川普公然索保護費 賴士葆憂台灣「賠了夫人又折兵」

掀演講高潮！批美充斥廉價勞動力 范斯：明年在白宮慶祝母戒毒十周年

川普保護費說 柯文哲：台灣守第一島鏈還要我們付錢？

相關新聞

緊盯美國大選…台積電ADR引領美國科技股回神 NVIDIA股價上漲1.3%

在晶圓代工龍頭台積電上季財報亮眼的激勵下，美股那斯達克綜合指數18日一度上漲0.7%，費城半導體指數走揚0.9%，台積電...

川普勝選機率高 押注「川普交易」贏家三策略

美國前總統川普18日將接受共和黨提名，加入11月美國總統大選選戰。分析師推論，若川普贏得11月總統大選，加上共和黨橫掃國...

歐洲央行不排除9月降息 總裁拉加德強調仍有「很寬的開放性」

歐洲央行（ECB）6日決議維持各項基準利率不變，符合預期，也未對9月是否降息做出暗示，重申目前利率水準仍「具充分的必要約...

韓核能技術 打開輸歐大門

南韓業者已經獲選為捷克兩座核能反應爐的建造商，價值達173億美元，為南韓睽違15年後，首次奪下海外核電廠標案，也為南韓輸...

外國人在美購屋 銳減36%

數據顯示，外國買家去年在美國購置的住宅成屋銳減36%至歷史新低，因為這群買家不僅要與當地買家一同面臨房價高漲、供應吃緊的...

擺脫弱勢格局 策略師：日圓還會進一步走升

日圓最近幾天強力回升，儼然成功擺脫今年來一路走貶的格局。不少策略師轉而認為，日圓還會進一步走升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。