韓核能技術 打開輸歐大門
南韓業者已經獲選為捷克兩座核能反應爐的建造商，價值達173億美元，為南韓睽違15年後，首次奪下海外核電廠標案，也為南韓輸出核能技術到歐洲市場打開大門，帶動南韓核能類股18日走揚。
南韓產業通商資源部部長安德根18日舉行記者會，證實捷克政府已選中韓國電力公司（KEPCO）旗下的韓國水力核電公司 （KHNP），為首選承包商，將在杜科瓦尼（Dukovany）興建兩座核子反應爐，造價共24兆韓元（173億美元）。
據估計每座核反應爐造價為86.5億美元，每千度（MWh）發電成本低於98美元，每座反應爐的發電容量為1,000千瓩（MW）。
KEPCO工業開發公司股價18日狂漲18.3%，KEPCO工程營建公司也漲7.1%，KPECO則小漲0.2%。
KHNP將與斗山恆能與斗山E&C等韓企攜手在捷克興建核電廠，預定2029年動工，2036年啟動運作。
由於捷克還打算在特梅林（Temelín）另行建造兩座核反應爐，倘若KHNP再奪標案，合約總額將升至約48兆韓元。
安德說，這是南韓15年來首次囊括核電廠的出口合約，將是贏得更多歐洲標案的重要敲門磚。
上次韓企奪下核電廠標案，是KEPCO引領韓企在2009年奪得阿拉伯聯合大公國的計畫。
KHNP在這個標案中，面臨法國電力公司（EDF）的激烈競爭。
產業通商資源部說，多項競爭優勢讓韓國隊脫穎而出，包括較低的價格、經過驗證的施工效率。
南韓在阿拉伯聯合大公國建造核電廠，完工約耗時三年，其他國家的類似項目通常需要6~10年。
KHNP執行長黃柱浩（音譯）表示，有信心能在其他歐洲國家贏得更多核電廠合約。他說：「我們準備在荷蘭投標，也與芬蘭和瑞典商討（標案）。」
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