波克夏市值挑戰1兆美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）股價17日創新高，市值逼近1兆美元，18日早盤續漲1%，差距僅不到4%，可望在8月前攀抵1兆美元，為屆時剛過94歲生日的巴菲特，送上生日大禮。

波克夏A股17日收盤上漲1.65%，衝至67萬1,280美元的歷史新高水準。波克夏B股17日收盤也漲1.53%至445.61美元，表現遠優於大盤標普500指數的重挫1.39%。

根據計算，波克夏截至17日收盤的市值為9,619.87億美元，推估波克夏A股漲到69.6萬美元左右（比目前價格高4%），市值便能達到1兆美元大關。A股18日早盤漲1%，至67萬7,992美元。

若將波克夏B股轉為同等數量的A股，約有143.7萬股在外流通。受價值股和公司財務的優異表現帶動，波克夏股價7月來已強漲約9%。

巴菲特 波克夏 生日

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