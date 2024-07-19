三星攻AI 收購英國新創

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

全球最大手機製造商三星電子18日宣布收購英國新創公司牛津語義科技（Oxford Semantic），以加強Galaxy智慧手機等旗下產品的終端人工智慧（On-device AI）能力，但未透露收購價碼

AI軟體開發商牛津語義科技專長為「知識圖譜」（knowledge graph），能透過整合與連結數據，讓AI更加了解人類使用產品或服務的方式，並可快速檢索和推薦資訊，被視為是實現更精密和個人化AI解決方案的關鍵技術之一。

三星技術長張慶勳（音譯）說：「隨著全球消費者對更個人化AI體驗的需求增長，收購牛津語意科技將進一步提升三星在知識工程上的強勁能力。」

三星已推出全球首支AI智慧手機Galaxy S24，計劃把牛津語意的技術運用在電視等其他電子產品上。三星2018年來已和牛津語義科技合作多項計畫，三星創投公司也參與投資。

牛津語義科技執行長克洛克表示：「透過結合三星在用戶體驗和數據上的專業，以及我們先進的知識圖譜和推論技術，我們提供更精密的個人化服務給三星客戶。此外，與三星一起開發RDFox知識圖譜和語義推論引擎，並成為更大集團的一份子，將提供我們所有客戶更好的產品、服務和支援。」

客戶 消費者 牛津

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