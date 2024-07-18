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緊盯美國大選…台積電ADR引領美國科技股回神 NVIDIA股價上漲1.3%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
台積電上季財報亮眼，激勵那斯達克指數18日早盤回升。圖／路透社
台積電上季財報亮眼，激勵那斯達克指數18日早盤回升。圖／路透社

在晶圓代工龍頭台積電上季財報亮眼的激勵下，美股那斯達克綜合指數18日一度上漲0.7%，費城半導體指數走揚0.9%，台積電ADR大漲1.5%，輝達（NVIDIA）上漲1.3%。

道瓊工業指數早盤由黑翻紅，回到平盤，標普500指數漲0.2%、費城半導體指數漲0.5%。

台積電第2季獲利躍增36%，優於市場預期，並調升今年度的營收展望，象徵該公司看好人工智慧（AI）需求，激勵台積電ADR早盤走高，並帶動AI概念股上攻。

植物肉業者Beyond Meat股價挫跌10%，該公司傳出正與債券持有人協商重組資產負債表。

Netflix將在盤後發布財報，即便有些華爾街人士認為這家串流影音巨頭的股價已徘徊在歷史新高水準，但市場對其業績仍抱有相當高的期待。

投資人正緊盯美國總統選戰，共和黨總統候選人川普對市場擁有巨大的影響力，而民主黨候選人拜登則在造勢活動的緊要關頭確診新冠肺炎。

在科技股動能漸失之際，投資人押注股市的漲勢能擴及其他類股，然而，有些專家認為，即使美國政府改朝換代，可能不足以保障股市免受亂流侵擾。

半導體 台積電 川普 拜登 指數

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