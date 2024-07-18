快訊

每句都提到錢！曼谷飯店6死毒殺案 兇嫌手機驚見「手寫中文信」照片

停火談判時候到了？烏克蘭社會釋訊號 澤倫斯基：俄應出席「第2次和平峰會」

民進黨桃市議員張肇良涉關說違建案 否認涉案桃檢聲押獲准

印度定目標：每年要吸引上千億美元FDI 幫助經濟成長10%以上

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
印度擬把外國直接投資（FDI）的年度金額提高逾50%，以便讓每年經濟成長10%以上。圖／路透社
印度擬把外國直接投資（FDI）的年度金額提高逾50%，以便讓每年經濟成長10%以上。圖／路透社

全球成長最快的主要經濟體印度計劃設定目標，讓未來七年每年吸引的外國直接投資（FDI）金額提高逾50%，幫助經濟成長10%以上。

彭博資訊報導，印度政府的投資推廣機構Investing India常務董事拉伊表示：「我們的目標是未來七年，每年吸引1,100億美元，相當於接下來十年共流入超過1兆美元」，「我們必須努力讓經濟成長10%以上。

印度商務部與私人商會設立的合資企業Investing India數據顯示，止於去年3月的過去七年，印度每年平均FDI額為710億美元。不過，印度政府官方數據顯示，流入印度的FDI從2022年來便持續減少。

另外，印度公債6月獲納入全球主要債券指數後，財政方案廣受審視。知情人士透露，印度財政部預定23日公布、止於明年3月止的新年度預算案中，可能調降財政赤字占國內生產毛額（GDP）的占比目標至5%以下，低於全國大選前的5.1%。

彭博訪調的經濟學家也預測，印度赤字占比目標將降至5%，舉債額將維持在14.1兆盧比（1,690億美元）。若赤字占比目標低於預期，有助提振印度公債表現。

印度總理莫迪選後靠著盟友支持，才能再次主政。這些盟友已經要求替自己主政的各邦，爭取逾150億美元的財政補助。儘管政府面臨壓力要擴大開支，但央行上繳國庫的資金大增，加上稅收提高，改善財政狀況。

印度 大選 莫迪 財政赤字

延伸閱讀

印度股市市值擴張 晉升全球第四大市場

IMF將印度經濟成長預測上調7% 總理莫迪歸功於「在印度製造」計畫

新加坡政府投資基金淡馬錫 擬在未來三年投資印度100億美元

克什米爾恐怖攻擊 印度4名士兵死亡

相關新聞

ECB維持利率不變、保留9月降息選項 重申：一切看數據

歐洲央行（ECB）6日會議決定維持各項基準利率不變，符合預期，也並未對9月是否降息做出暗示。ECB並重申，目前的利率水位...

緊盯美國大選…台積電ADR引領美國科技股回神 NVIDIA股價上漲1.3%

在晶圓代工龍頭台積電上季財報亮眼的激勵下，美股那斯達克綜合指數18日一度上漲0.7%，費城半導體指數走揚0.9%，台積電...

印度定目標：每年要吸引上千億美元FDI 幫助經濟成長10%以上

全球成長最快的主要經濟體印度計劃設定目標，讓未來七年每年吸引的外國直接投資（FDI）金額提高逾50%，幫助經濟成長10%...

白宮劍指晶片業、川普要台付保護費 亞股走勢分歧

在彭博報導，白宮將鎖定提供中國關鍵半導體技術的企業，以及獲得共和黨提名角逐總統的川普針對重要晶片供應地台灣發表談話後，美...

將是巴菲特最好的94歲生日禮 波克夏市值創新高「逼近1兆美元」

「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）股價17日創新高，市值逼近1兆美元，18日早盤續漲1%...

都愛去日本...日圓走貶觀光客大增 上半年1778萬人次創新高

今年上半年訪日外籍觀光客累計約1778萬人次，創下同期新高紀錄。日本政府相關人士表示，日圓貶值促使訪日客增加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。