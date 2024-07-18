印度定目標：每年要吸引上千億美元FDI 幫助經濟成長10%以上

全球成長最快的主要經濟體印度計劃設定目標，讓未來七年每年吸引的外國直接投資（FDI）金額提高逾50%，幫助經濟成長10%以上。

彭博資訊報導，印度政府的投資推廣機構Investing India常務董事拉伊表示：「我們的目標是未來七年，每年吸引1,100億美元，相當於接下來十年共流入超過1兆美元」，「我們必須努力讓經濟成長10%以上。

印度商務部與私人商會設立的合資企業Investing India數據顯示，止於去年3月的過去七年，印度每年平均FDI額為710億美元。不過，印度政府官方數據顯示，流入印度的FDI從2022年來便持續減少。

另外，印度公債6月獲納入全球主要債券指數後，財政方案廣受審視。知情人士透露，印度財政部預定23日公布、止於明年3月止的新年度預算案中，可能調降財政赤字占國內生產毛額（GDP）的占比目標至5%以下，低於全國大選前的5.1%。

彭博訪調的經濟學家也預測，印度赤字占比目標將降至5%，舉債額將維持在14.1兆盧比（1,690億美元）。若赤字占比目標低於預期，有助提振印度公債表現。

印度總理莫迪選後靠著盟友支持，才能再次主政。這些盟友已經要求替自己主政的各邦，爭取逾150億美元的財政補助。儘管政府面臨壓力要擴大開支，但央行上繳國庫的資金大增，加上稅收提高，改善財政狀況。