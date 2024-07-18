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白宮劍指晶片業、川普要台付保護費 亞股走勢分歧
在彭博報導，白宮將鎖定提供中國關鍵半導體技術的企業，以及獲得共和黨提名角逐總統的川普針對重要晶片供應地台灣發表談話後，美國科技類股重挫。科技類股今天繼續下滑，亞股走勢分歧。
法新社報導，美國媒體彭博（Bloomberg News）報導，東京威力科創（Tokyo Electron）與艾斯摩爾（ASML）等業者若繼續讓北京取得他們的晶片技術，美國總統拜登（Joe Biden）考慮對這些業者施加嚴格限制，美國科技類股17日應聲重挫。
東京威力科創今天又跌8.8%，愛斯摩爾也下跌逾2%。主要晶片製造商台積電在公布第2季淨利成長36%後，今天跌幅也超過2%。
川普（Donald Trump）接受「彭博商業周刊」專訪時表示，台積電與其他主要晶片製造商的所在地台灣，應向美國支付保護費，造成若干地緣政治不安。
由此引發的恐懼致使今天上午亞股全面賣壓沉重，不過有些股市下午反彈。
東京股市下跌逾2%，台北股市下跌逾1%，雪梨、首爾與新加坡也收黑。
不過香港、上海、威靈頓、馬尼拉、孟買、曼谷與雅加達則是收紅。
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