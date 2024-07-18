將是巴菲特最好的94歲生日禮 波克夏市值創新高「逼近1兆美元」
「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）股價17日創新高，市值逼近1兆美元，18日早盤續漲1%，差距僅不到4%，可望在8月前攀抵1兆美元，為屆時剛過94歲生日的巴菲特，送上生日大禮。
波克夏A股17日收盤上漲1.65%，衝至67萬1,280美元的歷史新高水準。波克夏B股17日收盤也漲1.53%至445.61美元，表現遠優於大盤標普500指數的重挫1.39%。
根據計算，波克夏截至17日收盤的市值為9,619.87億美元，推估波克夏A股漲到69.6萬美元左右（比目前價格高4%），市值便能達到1兆美元大關。A股18日早盤漲1%，至67萬7,992美元。
若將波克夏B股轉為同等數量的A股，約有143.7萬股在外流通。
受到價值股和公司財務的優異表現帶動，波克夏股價7月來已強漲約9%，同時也是羅素1000價值指數和標普500指數中，權重最高的金融股。波克夏今年來已躍漲23%，過去十年的年化報酬率為13.4%，都勝過標普500指數。
波克夏A股目前的股價淨值比約為1.5倍，以今年全年獲利預估計算的本益比約為23倍。若用波克夏觀察家偏好的「透視」盈餘概念，納入計算該公司4,000億美元股票投資組合中，所持股公司的獲利，則本益比更接近18倍或19倍。
巴菲特1965年接掌波克夏時，A股股價僅約20美元，市值約3,000萬美元。巴菲特的15%持股目前價值約1,390億美元。
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