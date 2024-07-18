需求恢復緩慢 這家鑽石大廠考慮進一步減產
全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）母公司英美資源集團（Anglo American），正考慮進一步減產鑽石，因為鑽石產業持續苦於面臨需求疲軟和庫存過多問題。
彭博資訊報導，英美資源表示，目前將維持戴比爾斯的生產目標，但正在尋找進一步減產之道。英美資源4月調降鑽石全年產量目標為2,600萬～2,900萬克拉，如今可能進一步調降。
英美資源表示：「由於中游庫存仍然高於一般水準，市場復甦預料將拖長，我們將和夥伴企業積極評估進一步減產的選項，以管理我們的營運資金並保留現金。」
英美資源執行長萬布拉德（Duncan Wanblad）表示，中國大陸消費者需求依然低迷，第2季的交易市況更具挑戰。
英美資源之前為了抵禦必和必拓（BHP）490億美元的收購案，研擬大規模整頓事業的計畫，包括退出白金、煤礦和鑽石採礦事業，打算出售或分拆戴比爾斯，而鑽石市場表示持續不振，將增添該公司的挫折感。
隨著全球需求疲軟加上供應過剩，鑽石去年銷售近乎停滯，今年又因主要市場中國大陸需求低迷，延續相同市況。英美資源傾向於等待鑽石市場復甦，內部看法為戴比爾斯應該掌控鑽石價格，以反映鑽石的尊貴地位。
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