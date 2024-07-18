波音新版勞動合約談判中 工會醞釀罷工喊「加薪40%」

美國一個航太產業工會今天發布聲明指出，數以千計波音公司計時人員在西雅圖表決通過，若磋商中的新版勞雇合約談判破局，他們授權工會發動罷工。

法新社報導，現行勞動合約已實施16年，預計今年9月12日午夜到期。波音勞資雙方自今年3月開始磋商新版勞動合約。

美國波音公司（Boeing）發表聲明說：「我們仍深信，在員工需求和我們身為一家公司面對的商業現實之間，我們能取得平衡並且達成一份協議。」

國際機械師與航空太空工人協會（IAMAW）第751區主席霍爾登（Jon Holden）表示：「我們希望波音公司嚴肅看待我們的提案，並且認真進行磋商。」

對於新版勞動合約，霍爾登要求波音「大幅」調薪至少40%，並在健保、退休與工安方面提供保障。