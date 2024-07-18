無須懼怕川普言論？ 法人從本益比解析「美股多頭只到半山腰」

美國總統候選人川普的一番言論嚇壞市場表現，特別是今年漲勢銳不可當的科技股成為重災區，費城半導體指數17日創下2020年來最大單日跌幅。法人表示，無須恐懼川普言論，AI驅動獲利加速下，目前美股多頭只到半山腰。

保德信指出，從本益比來看，美股尚未出現泡沫跡象，比較本次生成式AI浪潮與2000年科技泡沫時的S&P500指數各類股本益比，可以見到本次在AI驅動獲利成長，資訊科技與通訊服務兩大產業本益比都未達到科技泡沫時的高點，且雖然川普近日言論導致市場大幅拉回，但從過去川普的減稅政策分析，對於企業獲利面反而有利。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，一般認為共和黨的川普較有利股市，主要是因為川普政府2017年曾透過稅改將個人所得稅最高邊際稅率調降至37%，同時將公司最高所得稅率從35%降至21%，也廢除公司按最低稅負制課徵最低稅率20%之規定。

今年初川普一再表示，要將公司最高所得稅率持續調降，而在當選呼聲攀高的此時，進一步減稅的可能性極高，特別是經過槍擊案之後，川普勝選機率持續看升，他日前表示若再次當選總統，會將美國聯邦企業稅率從21%降低至20%。

根據FactSet統計，S&P500指數成分股的有效稅率中值，2017年還多達31.2%，到了2018年僅剩20%。

除了降稅之外，葉家榮指出，川普也傾向促進經濟成長與加強對外貿易，有利於金融、科技、國防等面向帶來正面影響，雖然川普強烈的貿易政策立場，恐再次增加全球貿易的不確定性，進而造成全球金融市場波動，然而，市場仍認為川普若上任，仍較有利企業營運與資本市場表現。