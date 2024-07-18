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美國大選增加市場波動？法人：美股本益比仍具向上空間

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美國大選雖會增加市場波動，但AI的趨勢浪潮已是有增無減的進行式。法人指出，美股本益比仍具向上空間，市場預期美股全年預估獲利成長上看10.7%。路透
美國大選雖會增加市場波動，但AI的趨勢浪潮已是有增無減的進行式。法人指出，美股本益比仍具向上空間，市場預期美股全年預估獲利成長上看10.7%。路透

美國大選雖會增加市場波動，但AI的趨勢浪潮已是有增無減的進行式。法人指出，美股本益比仍具向上空間，市場預期美股全年預估獲利成長上看10.7%。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸說明，在企業獲利挹注之下，目前美股本益比仍具向上空間，特別是資訊科技產業本益比目前為43倍，相較於網路泡沫時的69倍仍有差距；市場預期美股第2季財報獲利成長可望達10.6%，第3季成長來到8.6%，全年預估獲利成長上看10.7%。

彭子芸進一步分析，根據最新研究報告，隨著AI龍頭輝達（NVIDIA）新一代Blackwell GB200伺服器，將陸續於第3季進入量產出貨階段，相關企業與供應鏈的獲利動能逐月增溫，看好整體AI相關產能加速放量趨勢，且AI運用不只局限於科技類股，更將擴及其他產業，不僅將加速帶動AI在企業與消費者終端應用的滲透度，亦持續增強科技產業獲利力。

AI 本益比 美股

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