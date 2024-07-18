表現亮眼！星國資產管理規模達132兆元 台灣富人轉移財富成趨勢
新加坡金融市場資產管理規模正在成長，當局今天發布報告指出，高標準的監管機制讓新加坡財富管理產業表現亮眼。此外，近年每年約增加2至3成的台灣高淨值人士將財富移至新加坡，有增加趨勢。
新加坡金融管理局（MAS）今天發布報告顯示，新加坡資產管理領域持續擴大，截至去年底，資產管理規模成長10％達5.41兆新幣（約新台幣132兆元）。報告指出，高標準的監管機制讓新加坡財富管理產業繼續表現亮眼。
日前中信銀行新加坡分行滿15週年，中信銀總經理楊銘祥表示，東南亞是高潛力成長地區，全球重要企業持續增加投資東南亞地區，並以新加坡做為境外資金管理中心；私人銀行及家族辦公室紛紛增加新加坡資產管理配置，將區域總部遷至新加坡，以做為區域資金管理中心有助分行業務拓展。
駐新加坡代表童振源16日在臉書發文指出，去年台灣對東南亞投資占比（19.6％）是過去16年來第一次超越台灣對中國的投資占比（11.4％），台灣對東南亞投資的金額相當大比例集中在新加坡。
童振源表示，今年上半年台灣投資新加坡31.2億美元，已超越去年投資總金額；上半年的成長率高達185.6％，占台灣投資東南亞金額的70.1％。主要投資產業包含電子零組件製造業、金融保險業、批發及零售業。
隨著地緣政治變化多端，新加坡媒體聯合早報報導，新加坡的金融穩定猶如「平靜的綠洲」，近年出現台灣高淨值人士將財富移至新加坡的趨勢，包括律師事務所和私人銀行的相關業務正在成長。
家族辦公室是指專門為富裕家族提供投資和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族自有。報導指出，為家族理財辦公室申請者提供諮詢服務的Bayfront Law董事林韋恩說，觀察到過去2、3年間將財富轉移至新加坡的台灣高淨值人士數量顯著增加，每年約增加20％到30％。
新加坡律師鍾庭輝則告訴中央社記者，新加坡友善的稅收政策成為外國投資者的重要考量，新加坡企業所得稅率僅為17％，且對新成立小型企業提供稅收減免，並與眾多國家簽避免雙重徵稅協議，使得更多跨國企業選擇將亞太地區總部設在新加坡，新加坡擁有穩定法律政策是外國投資者選擇新加坡的考量因素。
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