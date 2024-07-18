日本新聞協會：AI搜尋恐侵著作權 籲官方快修法

日本新聞協會發布聲明指出，谷歌（Google）、微軟（Microsoft）等美國大型資訊科技公司提供的「搜尋聯動型生成式人工智慧服務」結合網路搜尋與生成式AI，有侵犯著作權之虞。

共同社中文網報導，日本新聞協會昨天的聲明寫道，這類服務經常擅自使用新聞報導作為訊息來源，生成類似新聞報導的回答。協會要求美國大型資訊科技公司必須獲得新聞媒體的許可，才能使用相關報導。

這份聲明分析，有些案例是搜尋聯動型生成式AI不適當轉用和加工新聞報導，生成含有錯誤內容的回答。聲明強調，企業應當在確保準確性和可靠性之後再開始提供服務。

日本新聞協會要求日本政府盡快修法，使「著作權法」等法規臻於完善。

Google於2023年起推出相關服務，用戶輸入搜尋關鍵字之後，搜尋聯動型生成式AI會參照多個網站，生成經過歸納並加工的內容。

日本新聞協會認為，搜尋聯動型生成式AI為直接顯示內容，是與網路搜尋完全不同的服務。聲明也強調，許多案例中，這種生成式AI會原封不動地顯示所參照的新聞報導內容，侵犯了著作權。

Google公關部門主管受訪時表示，「生成式AI的搜尋服務遵守包含日本著作權法在內的法規」，並主張「Google服務讓高品質的新聞能被瀏覽，我們與日本的新聞媒體建立了長期合作關係」。