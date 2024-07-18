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三星電子加強生產AI晶片收購英國人工智慧新創公司

中央社／ 首爾18日綜合外電報導
隨著對南韓科技大廠三星電子所生產用於人工智慧（AI）硬體的尖端晶片需求激增，三星電子今天宣布，收購一家開發先進AI技術的英國新創公司。圖／美聯社
隨著對南韓科技大廠三星電子所生產用於人工智慧（AI）硬體的尖端晶片需求激增，三星電子今天宣布，收購一家開發先進AI技術的英國新創公司。圖／美聯社

隨著對南韓科技大廠三星電子所生產用於人工智慧（AI）硬體的尖端晶片需求激增，三星電子今天宣布，收購一家開發先進AI技術的英國新創公司。

法新社報導，三星電子（Samsung Electronics）發布聲明表示，其收購的牛津語義科技公司（OxfordSemantic Technologies）專攻「知識圖譜」（knowledgegraph）技術，能以更先進方式在網路儲存複雜資訊。

三星電子補充道，預期這項技術「不僅能用於行動裝置，未來也將廣泛應用在各種產品上，包括電視與家電」。

收購牛津語義科技公司，是三星電子強化其AI產品的最新行動。不過三星電子並未透露這筆交易的金額。

三星電子是全球最大的記憶體晶片製造商，包括生產供產業龍頭的頂級AI硬體使用的記憶體晶片。

三星電子也是全球最大的智慧型手機製造商之一，其於今年1月推出的最新機型皆採用自家Galaxy AI技術。

這家南韓科技巨頭最近預估，今年第2季營業利潤將年增15倍以上。

南韓 牛津 英國

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