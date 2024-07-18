三星電子加強生產AI晶片收購英國人工智慧新創公司
隨著對南韓科技大廠三星電子所生產用於人工智慧（AI）硬體的尖端晶片需求激增，三星電子今天宣布，收購一家開發先進AI技術的英國新創公司。
法新社報導，三星電子（Samsung Electronics）發布聲明表示，其收購的牛津語義科技公司（OxfordSemantic Technologies）專攻「知識圖譜」（knowledgegraph）技術，能以更先進方式在網路儲存複雜資訊。
三星電子補充道，預期這項技術「不僅能用於行動裝置，未來也將廣泛應用在各種產品上，包括電視與家電」。
收購牛津語義科技公司，是三星電子強化其AI產品的最新行動。不過三星電子並未透露這筆交易的金額。
三星電子是全球最大的記憶體晶片製造商，包括生產供產業龍頭的頂級AI硬體使用的記憶體晶片。
三星電子也是全球最大的智慧型手機製造商之一，其於今年1月推出的最新機型皆採用自家Galaxy AI技術。
這家南韓科技巨頭最近預估，今年第2季營業利潤將年增15倍以上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言