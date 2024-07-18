中國公司洗產地逃關稅 傾銷陶瓷產品至印尼

印尼工業部官員阿沙迪（Ashady Hanafie）日前表示，中國出口商正透過印度和越南，出口產品到印尼，以逃避印尼進口關稅。他指出，逃稅的進口產品主要是陶瓷產品，因為過去3年，陶瓷的進口關稅持續增加。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，印尼工業部官員阿沙迪（Ashady Hanafie）16日出席一場公開討論會時，做出如上表示。

根據印尼財政部頒布的條例，過去3年，陶瓷產品的進口關稅持續增加，印尼政府稱之為 「防護措施」。

阿沙迪說： 「我們起初針對中國實施這項『防護措施』，條例剛生效時，（陶瓷）進口量下降，但過一段時間後又回升。這證明（進口來源國）被轉移，貨物不是直接來自中國，而是透過印度和越南（進入印尼）。」

他解釋，這就是為何印尼政府也對印度和越南實施「防護措施」。

阿沙迪表示，工業部擔心反傾銷稅也會發生同樣情況，這也是為何他主張徵收100%至最高200%的高額反傾銷關稅。

印尼政府上週透露，將對進口陶瓷產品徵收近200%的反傾銷關稅，其中最高稅率是針對不配合政府調查的進口商。

他說：「（反傾銷稅）實施時，很可能會發生同樣的情況，因為企業必定會試著找到方法，以便他們仍能運送他們的貨物。」

中國低價產品充斥印尼市場，印尼貿易部6月底宣布，為保護國內產業，將對中國商品徵收高達200%的進口關稅，貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）當時指出，一旦相關法規頒布，該政策將立即生效。

哈山說：「美國可以對進口陶瓷或服裝徵收200%的關稅，我們也可以這樣做，以確保我們的中小型企業和行業能夠生存和發展。」

他當時解釋，因美中貿易戰的緣故，中國產品遭西方國家排斥，迫使中國將出口轉向印尼等其他市場，因此印尼將對中國製造的產品徵收100%至200%的關稅，並對從鞋類到陶瓷的進口商品徵收100%至200%的保障關稅。