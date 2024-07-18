美股科技七雄市值狂減 五天內蒸發1.1兆美元

美股科技七雄（Magnificent Seven）市值在過去五個交易日市值蒸發1.1兆美元，而光是在周三（17日）單日，就少掉5,000多億美元。

根據道瓊市場資料，美國七大科技股五個交易日以來，市值狂減1.13兆美元。上次看到這七檔股票市值跌得比這個數額還多的時候，是截至2022年5月11日的五個交易日。當時蒸發了1.27兆美元。1.13兆美元是史上第三大的五日減損金額。

只看周三單日，科技七雄市值大減5,270億美元，則是創第七大單日下跌紀錄。上周四，七巨頭集團市值單日損失5,970億美元。最大單日市值蒸發紀錄是2022年2月3日的6,020億美元。

科技股主要利空是，晶片政策方面，現任拜登政府和極有可能當選美國下任總統的川普，都對晶片業者與中國大陸的往來展示更大的管制意向；在資金面，則是面臨資金流往其他類股的輪動行情。

周三AI晶片龍頭股輝達（NVIDIA）與多檔科技股均承受龐大賣壓，反映投資人擔憂晶片業可能受到政策管制的延伸影響。同時資金也就在流出先前漲太久的科技股。

彭博資訊周二報導，指拜登政府進一步施壓日本與荷蘭政府，希望他們規範晶片設備商，別再讓中國大陸取得先進半導體技術。為加強防堵，華府考慮動用嚴苛的「外國直接產品規則」（FDPR），在該規則之下，外國製品即使只用到極少量的美國技術，美國也能施予管制。

另外，當選機會提高的共和黨總統參選人川普，同日接受彭博商業周刊訪問時，提到台灣搶了美國全部的晶片生意。美國外交政策專家指出，川普在先前的任期內發起半導體出口管制，就是啟動了FDPR。如果他再入主白宮，預期會更強化相關禁令。

關於資金面的因素，Janney分析師Dan Wantrobski在給客戶的報告中寫道：「股市行動顯示類股輪動正在進行。」

今年以來科技七雄中表現最好的兩檔股票，輝達和臉書母公司Meta Platforms，周三跌幅分別高達6.6%和5.7%。特斯拉跌逾3%，亞馬遜、蘋果跌2%多，Alphabet、微軟跌1%多。

Wantrobski說：「我們確實看到七巨頭短期內進一步下跌的可能，但不會破壞自2024年初以來的上升趨勢。」