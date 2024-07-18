快訊

濃煙衝天、全市籠罩煙味！彰化鬧區美食街4層樓透天厝大火 連燒5棟搶救中

已投入4.5億美元...成本超支 NASA放棄月球探測車開發計畫

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
法新社報導，這款揮發物調查極地探測車（Volatiles Investigating Polar Exploration Rover,VIPER），目的在探測月球南極以搜尋冰層和其他資源，並為阿提米絲計畫（Artemis）所規劃的未來幾年美國太空人登月任務鋪路。圖／法新社
法新社報導，這款揮發物調查極地探測車（Volatiles Investigating Polar Exploration Rover,VIPER），目的在探測月球南極以搜尋冰層和其他資源，並為阿提米絲計畫（Artemis）所規劃的未來幾年美國太空人登月任務鋪路。圖／法新社

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，由於成本超支和進度延誤，不得不取消已投入4.5億美元的月球探測車開發計畫。這代表NASA的探月計畫遭受重大挫折。

法新社報導，這款揮發物調查極地探測車（Volatiles Investigating Polar Exploration Rover,VIPER），目的在探測月球南極以搜尋冰層和其他資源，並為阿提米絲計畫（Artemis）所規劃的未來幾年美國太空人登月任務鋪路。

NASA科學任務局（Science Mission Directorate）副局長佛克斯（Nicky Fox）表示，「像這樣的決定從來都不容易」，「但在目前這種情況下，VIPER預期尚存的支出將導致計畫取消，或者打亂許多其他任務」。

NASA原本計劃這款行動探測車能在2023年上路，進一步探測月球永暗面的隕石坑，那裡的儲冰已存在數十億年。

但是到了2022年，NASA要求將發射延至2024年末，以便有更多時間針對葛里芬登陸艇（Griffinlander）進行飛行前測試。該登陸艇由總部位於匹茲堡的Astrobotic公司根據由公私部門共同合作的新「月球商業載運服務」（Commercial Lunar PayloadServices, CLPS）計畫提供。

隨後，極地探測車的準備發射日再進一步延至2025年9月，而成本預計將升至6.096億美元。

NASA科學任務局的凱恩斯（Joel Kearns）補充說，國會已獲告知NASA的決定；但他表示，如果NASA能夠與可能對此有興趣的產業合作夥伴達成適當協議，那麼探測車仍可能在未來任務中重新啟用，無論是其整體還是零件。

NASA 太空人 極地 美國 隕石

延伸閱讀

幸運捕捉！NASA太空人拍下「紅色精靈」 罕見大氣現象僅1影格

NASA研發月球火星建房屋 靈芝菌絲體變身建材

為模擬火星棲地閉關一年 4位科學家從「火星人」棲地出關

是心動的感覺！衝台東就對了 「鐵花燈之祭第二季」加急登場 同框必拍「巨型太空人、6米高大月球」好療癒

相關新聞

有錢也買不到！美國版「竹科效應」 西雅圖疫後房價漲60%

國內房市買氣持續升溫，近年「台積電效應」發酵，舉凡設廠消息一出，周邊房價即一路飆漲。而匯集多家科技巨頭的西雅圖房市同樣火...

美股科技七雄市值狂減 五天內蒸發1.1兆美元

美股科技七雄（Magnificent Seven）市值在過去五個交易日市值蒸發1.1兆美元，而光是在周三（17日）單...

中國公司洗產地逃關稅 傾銷陶瓷產品至印尼

印尼工業部官員阿沙迪（Ashady Hanafie）日前表示，中國出口商正透過印度和越南，出口產品到印尼，以逃避印尼進口...

已投入4.5億美元...成本超支 NASA放棄月球探測車開發計畫

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，由於成本超支和進度延誤，不得不取消已投入4.5億美元的月球探測車開發計畫。這...

拜登、川普雙重利空 華爾街蒸發逾5000億元

由於有報導指稱，拜登政府正考慮擴大對中國先進半導體技術出口限制，加上共和黨總統候選人川普公開要求台灣向美國支付保護費，兩...

換美東港口上演大罷工？碼頭工會警告談判時間不多

美國正面臨主要港口可能發生數年來第二度大受干擾的窘境，還可能影響零售業者在年終購物旺季前的備貨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。