已投入4.5億美元...成本超支 NASA放棄月球探測車開發計畫

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，由於成本超支和進度延誤，不得不取消已投入4.5億美元的月球探測車開發計畫。這代表NASA的探月計畫遭受重大挫折。

法新社報導，這款揮發物調查極地探測車（Volatiles Investigating Polar Exploration Rover,VIPER），目的在探測月球南極以搜尋冰層和其他資源，並為阿提米絲計畫（Artemis）所規劃的未來幾年美國太空人登月任務鋪路。

NASA科學任務局（Science Mission Directorate）副局長佛克斯（Nicky Fox）表示，「像這樣的決定從來都不容易」，「但在目前這種情況下，VIPER預期尚存的支出將導致計畫取消，或者打亂許多其他任務」。

NASA原本計劃這款行動探測車能在2023年上路，進一步探測月球永暗面的隕石坑，那裡的儲冰已存在數十億年。

但是到了2022年，NASA要求將發射延至2024年末，以便有更多時間針對葛里芬登陸艇（Griffinlander）進行飛行前測試。該登陸艇由總部位於匹茲堡的Astrobotic公司根據由公私部門共同合作的新「月球商業載運服務」（Commercial Lunar PayloadServices, CLPS）計畫提供。

隨後，極地探測車的準備發射日再進一步延至2025年9月，而成本預計將升至6.096億美元。

NASA科學任務局的凱恩斯（Joel Kearns）補充說，國會已獲告知NASA的決定；但他表示，如果NASA能夠與可能對此有興趣的產業合作夥伴達成適當協議，那麼探測車仍可能在未來任務中重新啟用，無論是其整體還是零件。