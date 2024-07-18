品質堪憂！南韓抽檢中國電商商品 Shein內褲竟含致癌物質
南韓首都首爾市政府18日表示，當局抽檢中國快時尚巨頭Shein在南韓銷售的多款商品，結果發現一款女性內褲含有超標3倍的致癌物質。
Shein是總部設在新加坡的中國線上快時尚零售商，以極低價格提供種類眾多的時尚服飾和配件，近年來全球人氣飆漲，但其商業行為及安全標準也受到更嚴格檢視。
韓聯社報導，首爾當局18日公布自6月11日起為期一個月對Shein、中國電商巨頭「拼多多」旗下Temu和阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）等平台銷售的330款商品的檢測結果，這些產品包括59件服裝、89件化妝品、140件食物容器和42件衛生用品。
調查結果顯示，Shein販售的一款女性內褲含有可能誘發膀胱癌的化學物質芳香胺，含量超標2.9倍。
另有14款化妝品被驗出細菌超標，其中在Shein和全球速賣通上銷售的兩款口紅檢出紅色葡萄球菌。此外，Shein和全球速賣通上銷售的4種美甲產品的鎳含量也超標達97.4倍、二噁烷含量則超標1.6倍，恐引起皮膚炎及導致肝功能受損等問題。
除成分有問題外，2款口紅和腮紅，以及3款粉底液均有實際容量低於標註容量7%至23%的問題。
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