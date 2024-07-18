日圓轉升格局已定且有後勁 有分析師年底看升至145日圓

日圓最近幾天強力回升，儼然成功擺脫今年來一路走貶的格局。不少策略師轉而認為，日圓還會進一步走升。

周四，日圓兌美元突破156日圓一線，這是自6月以來首見，從上周日本疑似干預以來，日圓升值幅度已達4%。

這波反彈，也讓今年最熱門的總經面做空交易──放空日圓搖搖欲墜。投資人不僅愈來愈篤定聯準會（Fed）將在9月開始降息，也預期日本利率未來幾個月還會上升，這些因素都支撐支持日圓走升之勢，美國前總統川普和日本一位政治重量級人物對匯率的評論，更有如臨門一腳。

川普接受彭博商業周刊訪問時表示，由於日圓和人民幣走貶，美國面臨「極大的貨幣問題」。如此看來，他若重掌白宮，可能會出手打壓美元。

同時，日本執政黨議員河野太郎本周在彭博電視上點名日圓大幅貶值所帶來的問題。河野表示，日圓走貶固然有助提升出口，但由於很多日本公司在海外設有生產設施，如今對日本的益處有限。

信金資產管理公司首席市場分析師加藤純說：「日圓的弱勢已經結束」，「隨著美國通膨放緩，勞動市場降溫，經濟放緩，日本和美國之間的實際利率差距明顯縮小。」

日圓這波反彈，也多少緩和日本當局的心頭大患，或許無須再進場阻貶日圓。根據彭博估算，日本上周四砸下約3.5兆日圓來支撐日圓，隔天又動用約2.1兆日圓，這是繼4月底和5月初的大規模干預之後又一波護盤。

不過，交易員仍面臨美國大選和利率分歧風險仍在的棘手問題。並非所有人都認為日圓最糟糕的時期已經過去。

野村證券的貨幣策略主管後藤祐二郎說：「日圓形勢是否已經反轉，對接下來幾個月來說答案是肯定的，但從長期來看，現在斷定還為時過早。單就目前發展來尋求趨勢逆轉，還為時過早。」

日圓兌美元周四一度升至155.38，後來報156.29。儘管如此，日圓仍下跌約10%，是今年來仍是十國集團中對美元表現最差的貨幣。

凱投宏觀（Capital Economics）副首席市場經濟學家 Jonas Goltermann 寫道，利率差異可能會繼續轉向有利於日圓。「最終，我們預期這會導致日圓持續反彈，」Goltermann 預測日圓到年底會升至145。

Lombard Odier 亞洲總經策略師 Homin Lee也預期日圓升勢還有後勁。

他說：「考量到日圓目前仍低，日本長期經濟基本面穩步改善，我們確實認為日圓中期最終會稍微穩定下來。」