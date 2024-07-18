助川普社媒上市涉詐欺 數位世界前執行長遭訴

美國證券管理委員會今天以涉嫌證券欺詐為由，對「數位世界併購公司」前執行長奧蘭多（Patrick Orlando）提告。數位世界併購公司曾協助美國前總統川普的社群媒體公司上市。

路透社報導，美國證券管理委員會（SEC）在提交給哥倫比亞特區法院的文件中表示，奧蘭多在領導「數位世界併購公司」（Digital World AcquisitionCorp, DWAC）期間發布不實與誤導性聲明，違反證券交易相關規定。

數位世界併購公司是一家有時也稱為「空白支票」的「特殊目的收購公司」（Special Purpose AcquisitionCompany, SPAC），因為這種公司成立的唯一目的只是要與另一個實體合併。

奧蘭多並未對外揭露數位世界併購公司已制定收購「川普媒體科技集團」（Trump Media and TechnologyGroup）的計畫，從而誤導投資人。文件顯示，在數位世界併購公司首次公開募股前，就已尋求收購川普媒體科技集團，而後者旗下擁有由川普支持的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）。數位世界併購公司最終在今年3月完成與川普媒體科技集團的合併。

先前，美國證券管理委員會認為數位世界併購公司違反聯邦證券法的反詐欺條款，對投資人做出「不實陳述」，雙方在去年7月達成和解協議，數位世界併購公司同意接受一項禁止令，同時如果合併完成，還須支付1800萬美元罰款。