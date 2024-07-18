布林肯：提高美洲國家半導體產量 促進能源轉型
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天發布一項新計畫，旨在提高美洲國家半導體產能。半導體對幾乎所有現代工業都至關重要，但相關產業卻由中國主導。
法新社報導，布林肯在與拉丁美洲11國外長展開會晤時說：「這起倡議將提升各國在組裝、測試和封裝的能力，而這一切從墨西哥、巴拿馬及哥斯大黎加開始。」
這場部長級會議，美國總統拜登兩年前推出的「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership forEconomic Prosperity, APEP）其中一環。
鑒於半導體應用範圍幾乎無所不包，舉凡日常生活中的手機、冰箱到武器系統都有，布林肯表示，美洲應當在全球半導體供應鏈中扮演更重要的角色。
他也呼籲進一步投資美洲，用以推廣能源轉型、擺脫化石燃料。他回想到，與會12國去年所定的目標，是撥出30億美元專款用於基礎設施投資。
這場論壇的下一次峰會，排定於明年在哥斯大黎加舉辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言