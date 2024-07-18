布林肯：提高美洲國家半導體產量 促進能源轉型

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天發布一項新計畫，旨在提高美洲國家半導體產能。半導體對幾乎所有現代工業都至關重要，但相關產業卻由中國主導。

法新社報導，布林肯在與拉丁美洲11國外長展開會晤時說：「這起倡議將提升各國在組裝、測試和封裝的能力，而這一切從墨西哥、巴拿馬及哥斯大黎加開始。」

這場部長級會議，美國總統拜登兩年前推出的「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership forEconomic Prosperity, APEP）其中一環。

鑒於半導體應用範圍幾乎無所不包，舉凡日常生活中的手機、冰箱到武器系統都有，布林肯表示，美洲應當在全球半導體供應鏈中扮演更重要的角色。

他也呼籲進一步投資美洲，用以推廣能源轉型、擺脫化石燃料。他回想到，與會12國去年所定的目標，是撥出30億美元專款用於基礎設施投資。

這場論壇的下一次峰會，排定於明年在哥斯大黎加舉辦。