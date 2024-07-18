快訊

川普遇刺關鍵時間軸曝！槍手開槍前20分鐘已被狙擊手發現

「金仙魯肉飯」便當驚見整隻蟑螂 北市衛局稽查現場也出現小強

三重殉職警遺孀成箭靶 警界如何將悲劇操作成公關災難

布林肯：提高美洲國家半導體產量 促進能源轉型

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天發布一項新計畫，旨在提高美洲國家半導體產能。半導體對幾乎所有現代工業都至關重要，但相關產業卻由中國主導。

法新社報導，布林肯在與拉丁美洲11國外長展開會晤時說：「這起倡議將提升各國在組裝、測試和封裝的能力，而這一切從墨西哥、巴拿馬及哥斯大黎加開始。」

這場部長級會議，美國總統拜登兩年前推出的「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership forEconomic Prosperity, APEP）其中一環。

鑒於半導體應用範圍幾乎無所不包，舉凡日常生活中的手機、冰箱到武器系統都有，布林肯表示，美洲應當在全球半導體供應鏈中扮演更重要的角色。

他也呼籲進一步投資美洲，用以推廣能源轉型、擺脫化石燃料。他回想到，與會12國去年所定的目標，是撥出30億美元專款用於基礎設施投資。

這場論壇的下一次峰會，排定於明年在哥斯大黎加舉辦。

半導體 布林肯 美國

延伸閱讀

拜登、川普相繼釋出利空 台股開盤破月線一度重挫621點

屋漏偏逢連夜雨 拜登競選造勢竟確診新冠

拜登新冠肺炎檢測確診

拜登：若出現「醫療狀況」 可能評估是否競選連任

相關新聞

布林肯：提高美洲國家半導體產量 促進能源轉型

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天發布一項新計畫，旨在提高美洲國家半導體產能。半導體對幾乎所有現代工業...

金價今年已漲近20% 「川普因素」讓後市持續看多

今年到目前都是黃金的好年，而目前的環境背景可能會讓金價有更好的表現。

AI熱！各國力爭數據主權 但做法錯了？

數據是新的石油。當全球各國努力想保護此一重要資產之際，科技公司正從中獲利，利用它們所搜集到的來推動AI發展...

日本輕型卡車 席捲美國農場

輕型卡車是日本生產的獨特車輛，特別適用於小型農田，過去十年已受到美國牧場與農場所有人及戶外運動愛好者的歡迎，對美出口量去年達到近7萬...

日本6月出口連七個月成長 第2季經濟可望轉為復甦

日本6月出口連續七個月成長，支持日本第2季經濟已自前三個月萎縮中復甦的看法。

奧運真的有利可圖？法住宿成本狂飆、政治不穩 觀光效益恐不如預期

四年一度的奧運，即將在7月26日到8月11日於巴黎舉行。有別於上屆東京奧運受到COVID-19疫情影響，這屆產生的經濟效益備受期待。然而，奧運真的那麼有利可圖嗎？過去辦過奧運的國家，是否真的因為舉辦奧運而經濟好轉？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。