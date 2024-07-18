金價今年已漲近20% 「川普因素」讓後市持續看多

今年到目前都是黃金的好年，而目前的環境背景可能會讓金價有更好的表現。

黃金價格雖在周三小幅回落，周二時再創歷史新高，當天最活躍的期貨合約收盤報每英兩2,468美元，周三微跌0.3%至2,460美元。黃金期貨價格自今年1月以來，隨著火熱的美股走高，已大漲近20%。

道瓊社分析，黃金最近一直在甜蜜點上，主要受惠於兩大似乎該是相左卻相互作用的因素。

首先是：短期利率下滑。黃金與短期債券在搶投資人的錢，但黃金不給利息，所以短債利率下跌時，黃金相對吸引力就上升。

過去幾周裡，較預期冷卻的美國通膨數據已提高美國聯準會（Fed）9月就會開始降息的機會，而不是先前許多人預想的11月。富國銀行（Wells Fargo）上月發布的年中展望報告裡提到：「通膨較為冷卻後，將會拉低固定收益的殖利率，這應該能夠推升黃金價格。」

第二個主要因素是：物價上揚令美元轉弱。黃金廣泛被投資人視為通膨與弱勢美元的避風港，對於美國財政赤字的長期擔憂，同時又預測美國通膨會再起，助漲黃金價格。

黃金最近這波漲勢起於上周末前總統川普遇刺受輕傷事件。重大突發事件令投資人本能地轉往避風港，而槍擊案也讓川普勝選機會增加。

川普的核心經濟政策，像是關稅、延長減稅等，被認為將增加美國的財政赤字，很可能重燃通膨和高利率。對於長期投資人而言，需要建立黃金儲備平衡這些風險。

投資公司Ninety One說：「黃金是川普2.0的關鍵避險。川普第二個任期所會推出的政策，傾向造成赤字加大，膨通上升。」

金價漂亮也不全都是美國的功勞，俄烏和中東戰爭等地緣政治不確定性，亦刺激黃金需求。全球央行的買盤也在黃金大秀裡軋了一角。摩根大通的數據顯示，去年各央行購買的黃金量，總計超過1,000公噸，今年到目前又加碼了290公噸。小摩分析師說，以這速度，今年各央行購買黃金的數量將會比最初所預期的多三分之一。而且，金價飆高應該也不會阻卻央行們的購買。

小摩估計金價今年可觸及2,500美元，明年底以前漲到2,600美元。

道瓊社說，當前似乎凡事都對黃金有利，美國大選本身就具有很大的不確定性，投資傳統的避險資產，看來是不錯的押注。