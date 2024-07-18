日本6月出口連七個月成長 第2季經濟可望轉為復甦

四年一度的奧運，即將在7月26日到8月11日於巴黎舉行。有別於上屆東京奧運受到COVID-19疫情影響，這屆產生的經濟效益備受期待。然而，奧運真的那麼有利可圖嗎？過去辦過奧運的國家，是否真的因為舉辦奧運而經濟好轉？

2024-07-18 08:55