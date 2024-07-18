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日本6月出口連七個月成長 第2季經濟可望轉為復甦

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本6月出口較去年同期成長5.4%，主要由晶片製造設備和有色金屬所帶動。美聯社
日本6月出口較去年同期成長5.4%，主要由晶片製造設備和有色金屬所帶動。美聯社

日本6月出口連續七個月成長，支持日本第2季經濟已自前三個月萎縮中復甦的看法。

財務省周四公布，日本6月出口較去年同期成長5.4%，主要由晶片製造設備和非鐵金屬所帶動，但增幅低於經濟學家原估的7.2%。

6月進口成長3.2%，分析師原估成長9.6%。由於進口增幅低於預期，貿易餘額從5月逆差1.22兆日圓轉為順差2,240億日圓。

6月日圓平均兌美元匯率為156.64，較去年同期貶值12.5%，提升了出口的價值。

按地區劃分，日本對美國的出口成長11%，對中國出口成長7.2%，而對歐盟的出口則下降13.4%。展望未來尚有陰影存在，中國大陸第2季經濟成長意外放緩至五季來的最低增幅，增添政策制定者加大支持力道的壓力

日本經濟需要靠強勁出口，第2季才有反彈的希望，特別是在消費者支出因通膨壓力持續未退，表現依然脆弱。第1季經濟萎縮，反映消費者和企業都在縮減支出。

壓力 日本經濟 消費者

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