台積電ADR崩跌8% 較台北交易溢價急縮至8.4%

台積電ADR周三崩跌近8%，收在171.20美元，較台北交易溢價急縮至8.4%。美國前總統川普接受彭博商業周刊訪問時將矛頭指向台灣的晶片主導地位，主張台灣應該為美國國防買單。

費城半導體指數周三崩跌6.8%，拖累美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數大幅收低，美中貿易衝突可能加劇，導致晶片股急挫，也加劇資金輪動擺脫大型科技股的趨勢。道瓊工業指數再創新高。

費半創下2020年來最糟糕表現，股票市值蒸發逾5,000億美元，創下新冠疫情導致全球市場陷入低迷以來的最大單日跌幅。影響所及，那斯達克綜合指數大跌512.42點，跌幅2.8%，收在17,996.93點，創下2022年12月以來最大單日跌幅，科技七雄股價下跌3.4%，拖累大盤表現。標普500指數下跌78.93點，跌幅1.4%，收5,588.27點；道瓊工業指數上漲243.6點，漲幅0.6%，再創新高41,198.08點。

彭博新聞周二報導，美國已告知盟國，如果業者繼續向中國大陸提供先進的半導體技術。荷蘭晶片製造設備供應商艾司摩爾（ASML）在美國上市的股票重挫13%。

從人工智慧（AI）狂熱中受益最多的晶片股也遭遇打擊。輝達（NVIDIA）大跌6.6%，高通公司(Qualcomm)大跌8.6%。超微（AMD）大跌10.2%，博通也重挫近7.9%。

台灣加權股價指數昨天下跌227.43點收在23,769.82點。台積電（2330）下跌2.4%收在1,030元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 184.97 -3.81 182.50 1.35

中華電 CHT 118.83 -0.08 119.50 -0.56

台積電 TSM 1,115.98 -7.98 1,030.00 8.35

聯電 UMC 51.69 -4.11 53.00 -2.47

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據