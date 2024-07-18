金價再創新高後小幅回跌 油價勁揚2%因美原油庫存下滑

國際油價周三（17日）大漲2%左右，從三周低點反彈，因技術面因素提供支撐、美國上周原油庫存降幅大於預期，而且美元走弱，蓋過了中國經濟成長減緩跡象的影響；國際金價小幅下跌，但盤中再創歷史新高，反映市場預期聯準會最快9月降息，且美元走軟提振了黃金需求。

油價勁揚2%左右

布蘭特原油9月期貨17日收盤上漲1.35美元，漲幅1.6%，報每桶85.08美元；西德州原油（WTI）8月期貨收盤上漲2.09美元，漲幅2.6%，結算價報82.85美元，自100天移動均線反彈。

美國能源資訊局（EIA）周三公布，截至7月12日當周，原油庫存減少490萬桶。路透調查顯示分析師原先預期為減少3.3萬桶。美國石油協會（API）報告顯示庫存減少440萬桶。

本周稍早的官方數據顯示，全球最大石油進口國中國第2季經濟成長4.7%，是自 2023年第1季以來最低增速。這抑制原油價格的漲勢。

金價盤中再創紀錄新高後小幅回跌

現貨金價17日收盤下跌0.42%，至每英兩2,458.79美元，因在盤中稍早創下每英兩2,483.73美元的紀錄新高後出現獲利結。

美國黃金期貨收低0.3%，結算價報每英兩2,459.90美元。

High Ridge Futures另類投資和交易主管David Meger表示：「我們預期聯準會更加接近降息，我們已經看到這一點，這樣的預期推動公債殖利率繼續緩慢下跌，再加上美元走軟，這是黃金走勢背後的主要支撐因素。」

聯準會理事沃勒周三表示，降息時機正在接近，但經濟走勢的不確定性使具體行動時間不明朗。

數據顯示，6月美國工廠生產增幅超過預期，為第2季產出穩健回升做出貢獻。

根據CME聯準會觀測工具，市場目前認為美國在9月降息的可能性為98%。

美元指數下跌約0.5%，觸及近四個月最低，讓黃金對持有其他貨幣的投資者來說價格降低。

白銀跌 3.7%，至每英兩30.21 美元。白金下跌0.4%，至996.30 美元；鈀金跌0.5%，至953.93 美元。