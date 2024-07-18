費半創疫情來最重崩跌 拖累美股大盤下挫、道指再創新高

費城半導體指數周三崩跌6.8%，拖累美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數大幅收低，美中國貿易衝突可能加劇，導致晶片股急挫，也加劇資金輪動擺脫大型科技股的趨勢。道瓊工業指數再創新高。

費半創下2020年來最糟糕表現，股票市值蒸發逾5,000億美元，創下新冠疫情導致全球市場陷入低迷以來的最大單日跌幅。影響所及，那斯達克綜合指數大跌512.42點，跌幅2.8%，收在17,996.93點，創下2022年12月以來最大單日跌幅，科技七雄股價下跌3.4%，拖累大盤表現。標普500指數下跌78.93點，跌幅1.4%，收5,588.27點；道瓊工業指數上漲243.6點，漲幅0.6%，再創新高41,198.08點。

類股大輪動之勢掀起波瀾。道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)顯示，這是自1999年以來首次在標普爾500指數下跌超過1%的情況下，道瓊工業指數仍然上漲。

投資人還擔心，無論誰贏得11月的總統大選，晶片製造商的股票都將面臨美國更多的貿易限制。台積電ADR崩跌8%。美國前總統川普接受彭博商業周刊訪問時將矛頭指向台灣的晶片主導地位，主張這個美國盟友應該為美國國防買單。

彭博新聞周二報導，美國已告知盟國，如果業者繼續向中國大陸提供先進的半導體技術，美國將考慮採取最嚴厲的貿易限制措施。iShares半導體交易所交易基金(ETF)下跌7.1%，創下2020年3月以來最大跌幅。荷蘭晶片製造設備供應商艾司摩爾（ASML）在美國上市的股票重挫13%。

兩家晶片製造商英特爾和格芯（Globalfoundries ）逆勢上漲，是費半唯二上漲的個股。英特爾漲0.4%，格芯漲6.8%。有分析師認為，英特爾可能會從地緣政治緊張局勢中受益，該公司正在美國建設多處晶圓廠。

從人工智慧（AI）狂熱中受益最多的晶片股也遭遇打擊。輝達（NVIDIA）大跌6.6%，高通公司(Qualcomm)大跌8.6%。超微（AMD）大跌10.2%，博通也重挫近7.9%。

與此同時，投資人湧向看似被低估的領域。SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF連續九個交易日上漲，創下歷史新高。能源、金融和房地產公司的股票均出現上漲。

美國公債殖利率繼周二收在3月最低水準4.168%後，周三進一步下滑至4.158%。

「晶片方面的這一消息是一種所謂的UFO（始料未及的事件），確實可能會引發拋售，成為股市拉回的催化劑，」 Miller Tabak +Co. 的Matt Maley說，「大盤已經超買非常嚴重了。」

高盛集團策略師Scott Rubner認為，標普500指數在現在水準除了下跌沒有其他路可走。他警告說，「我不會逢低買入」。這位高盛全球市場部門董事總經理引述追溯至1928年的數據表示，這是因為7月17日在歷史上是股市回報率的轉折點，然後接下來的8月，通常是資金從被動型股票和共同基金外流最嚴重的月份。

TECHnalysis Research 首席分析師Bob O'Donnell則說：「市場反應可能是短暫的，因為推動這些市場的基本面因素並未改變。是的，無論美國大選結果如何，美國對中國出口的限制都可能會有所收緊，但這些限制已經存在了一段時間。」

道瓊工業指數守住漲幅，連續三日創下收盤新高，受到嬌生 、聯合健康集團，以及英特爾提振。嬌生在強勁的藥品銷售推動下，上季獲利和營收均優於預期。

Simplify Asset Management首席策略師Michael Green說：「（拋售）是由晶片領域的壓力推動的，而且我們第一次看到這種壓力延伸到了小型股。

此前五個交易日大漲11.5%的小盤股羅素2000指數結束了四年多來持續最長連漲，市場對股市中價值被低估的股票和類股重新產生興趣帶動了這輪漲勢。

CBOE市場波動率指數短暫觸及六周以來的最高水平，暗示投資人的焦慮情緒日益加劇。

在經濟方面，房屋開工和建築許可數據強於預期，多戶項目的強勁表現蓋過了獨棟住宅建設減少的影響。另一份報告顯示，美國6月工業生產增幅比預期高出一倍。

聯準會（Fed）褐皮書顯示，美國經濟活動在5月底至7月初以輕微至溫和的速度擴張，企業預料未來增長將放緩，它們還報告就業市場有繼續疲軟的跡象。根據CME FedWatch Tool，金融市場認為Fed 9月開始降息的可能性高達93.5%。