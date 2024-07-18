快訊

屋漏偏逢連夜雨 拜登競選造勢竟確診新冠

今飆38度高溫 吳德榮：下周輕颱發展機率提高 關注可能靠近台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中晶片戰恐升級、川普批台灣搶生意 費半市值蒸發逾16兆

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
費半17日收盤暴跌6.81%，創下自2020年新冠疫情以來最大單日跌幅。 美聯社
費半17日收盤暴跌6.81%，創下自2020年新冠疫情以來最大單日跌幅。 美聯社

美國政府據傳擬實施最嚴厲貿易限制，阻止中國取得日本及荷蘭的先進晶片科技，加上美國前總統川普稱「台灣搶走晶片生意」，美股費城半導體指數今天市值蒸發逾5000億美元（約新台幣16.2兆元）。

路透社報導，費半今天收盤暴跌6.81%，創下自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球股市陷入混亂以來最大單日跌幅。

彭博（Bloomberg）報導，美國政府已通知盟友日本及荷蘭，如果東京威力科創和荷蘭半導體製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）等公司，繼續向中國提供先進半導體科技，美國擬祭出最嚴厲貿易限制。

此外，美國共和黨總統候選人川普接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時聲稱，台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費。

在美股上市的ASML今天股價暴跌12.74%。人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）挫跌近7%，市值蒸發逾2000億美元。

超微（AMD）及安謀（Arm）股價重跌約10%，美光（Micron）下跌6.27%、博通（Broadcom）也挫跌近8%。

ASML 半導體 晶片 美國 荷蘭

延伸閱讀

川普一席話 和碩董事長童子賢憂台灣重要性被輕忽

楊瑞臨：川普中心思維 絕不只是把半導體製造拉回美國

分析師解讀川普訪談 推論出3種穩贏的「川普交易」：真正棘手的是時機

川普遇槍擊「險爆頭」！ 保守派將矛頭指向特勤：不應有任何女性

相關新聞

投資人退出科技股…那指重挫512點今年最糟單日表現、台積電ADR跌近8%

隨著市場重點由高漲的科技股繼續轉向對利率更敏感的股票，史坦普500指數和那斯達克指數回落。

美施壓日、荷對陸晶片管制 美中科技戰波及其他盟國

知情人士透露，美國拜登政府在防堵中國大陸取得先進晶片製造設備成效不如預期之際，已告知盟友，若日本東京威力科創（Tokyo...

市場堅信聯準會9月降息 金價走高...年底估衝2,500美元

美國聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，讓外界更加堅信Fed將在9月降息，激勵國際金價17日再創新高。專家估計，金價有望在年...

拜登、川普誰當選都不利？美股早盤晶片股大跌 台積電ADR重挫逾6%

美股17日早盤科技股大跌，隨著拜登政府傳出考慮對艾司摩爾等晶片設備製造商實施更嚴格貿易限制，以及前總統川普受訪說，台灣應...

美中晶片戰恐升級、川普批台灣搶生意 費半市值蒸發逾16兆

美國政府據傳擬實施最嚴厲貿易限制，阻止中國取得日本及荷蘭的先進晶片科技，加上美國前總統川普稱「台灣搶走晶片生意」，美股費...

台積ADR早盤 跌逾6%

美國科技股17日早盤出現沉重賣壓，台積電ADR更跌逾6%，原因包括拜登政府傳出考慮對艾司摩爾等晶片設備製造商實施更嚴格貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。