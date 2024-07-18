市場堅信聯準會9月降息 金價走高...年底估衝2,500美元

美國聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，讓外界更加堅信Fed將在9月降息，激勵國際金價17日再創新高。專家估計，金價有望在年底前衝破每英兩2,500美元。

現貨金價17日一度上漲0.5%至每英兩2,482.42美元，觸及歷史新高。黃金期貨價也升至每英兩2,478.4美元。

鮑爾15日表示，受政策滯後效應的影響，Fed不會等到通膨達到2%目標值後，才開始降息。他說，Fed正在尋求通膨將重回2%水準的信心。與此同時，美國6月消費者物價指數（CPI）出現月減，為四年多來首見。

這些讓市場觀察家信心大振，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員確信Fed將在9月降息。

Fed今年稍晚將降息的預期，削弱美元和美債殖利率，提高了黃金的吸引力。另外，中東緊張升溫下，黃金作為避險資產，近幾個月屢破新高，而國際央行大買黃金，也拉抬金價。

City Index市場分析師拉薩札達表示，毫無疑問地，近來金價的升勢，至少部分得歸功於美元走弱、美債殖利率下滑。這是由於美國數據遜於預期，及6月消費通膨意外降溫。這些因素強化了零孳息或低孳息資產的吸引力，像是黃金。

澳洲聯邦銀行的礦業暨能源原物料研究主管達爾表示，金價在年底前，可能會升破該行目標價的每英兩2,500美元。

金價強勢表態，也帶動SPDR黃金ETF（代號GLD）攀漲，16日GLD收在228.29美元，改寫歷來收盤新高。

Sprott管理合夥人麥金泰爾說，黃金ETF的部位在2020年10月觸頂，此後大減26%，但似乎在今年5月築底，現在部位再次增加。他相信，ETF方面，可能會有新一波的黃金需求浪潮，尤以金融顧問和機構為最。

另一方面，中國大陸國內生產毛額（GDP）令人失望，也有助金價。貴金屬策略師莫伊指出，新數據顯示，中國大陸經濟持續苦苦掙扎，當地投資人的替代選項極少，但黃金是其中之一。



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