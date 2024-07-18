美國科技股17日早盤出現沉重賣壓，台積電ADR更跌逾6%，原因包括拜登政府傳出考慮對艾司摩爾等晶片設備製造商實施更嚴格貿易限制，以及前總統川普受訪表示台灣應該為美國保護而付費，投資人持續從科技股轉進其他類股。

那斯達克綜合指數17日早盤跌1.6%，標普500指數挫跌0.9%，費城半導體指數更大跌3.2%，道瓊工業指數則小漲0.1%。

輝達17日早盤大跌4%，台積電ADR大跌超過6%，艾司摩爾ADR跌7.5%，顯示出投資人正逐漸將資金從今年受益於人工智慧（AI）熱潮而大漲的科技股撤離。英特爾反而上漲2%。

彭博報導，拜登政府已告知盟友，若日本與荷蘭晶片設備製造商繼續讓中國大陸取得先進半導體技術，考慮加強貿易管制。

昨日晚間大摩出具最新報告，指出川普言論對台股與台積電造成殺傷力，預期今日法說會中，地緣政治將是重點。