日圓被川普點名 火速跳升逾1%
日圓兌美元17日盤中跳升逾1%，美元指數也重貶0.6%，貶破104價位，原因是市場對日本干預匯市的憂慮揮之不去，再加上重返白宮機率大增的美國前總統川普，在17日刊出的媒體訪問點名日圓疲軟的問題，引發全球匯市連鎖效應。
日圓兌美元一度升值1.4%至156.10日圓兌1美元，美元指數也貶0.6%至103.622，為3月20日以來首度貶破104，英鎊兌美元盤中升破1.30美元，歐元也升值0.4%至1.0945美元，為3月來最高。
東方匯理（Credit Agricole）G10外匯策略部門主管買林諾夫指出，美元對日圓匯率的劇烈變動，似乎傳遞震波到美元對其他貨幣匯率組合。
川普在接受彭博商周專訪時表示，強勢美元已持續傷害美國出口競爭力，同時點名日圓和人民幣的疲軟態勢，「我們有重大的匯率問題」，「我一直都留意到它們（日本和中國大陸）非常努力壓低匯率」。
他說，他在擔任總統時，非常努力對抗這個情況，「我說，如果你們再讓匯率走軟，我將對你們課徵關稅」，這些話加劇市場對於若川普重返白宮，可能採取行動弱化美元匯率的憂慮。
其他人士則把日圓強升，歸因投資人搶在美日央行公布利率決策前獲利了結。
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