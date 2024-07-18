ASML本季營收展望...不如預期 全年和去年相當

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者李珣瑛鐘惠玲／綜合報導
ASML本季業績展望和毛利率不如分析師 。路透
ASML本季業績展望和毛利率不如分析師 。路透

荷蘭半導體設備製造巨擘艾司摩爾（ASML）上季獲利、營收及接單金額全都超乎分析師預期，反映人工智慧（AI）熱潮帶動先進晶片製造設備的需求，分析師解讀，台積電（2330）開發2奈米的N2製程進展順利，可能加速布建產能。

但ASML本季營收與毛利率展望都低於分析師預期，上季對中國大陸銷售維持成長，顯示容易受美中科技戰波及，母公司昨（17）日在荷蘭阿姆斯特丹證券市場早盤股價下殺，最後收盤價1,068.19美元，上漲4.56美元。

ASML第2季淨利比去年同期下滑19%至16億歐元（17.4億美元），營收年減9.2%至62億歐元，接單金額則年增23.7%至55.7億歐元（60.8億美元），全都優於預期。展望本季，預估營收將介於67億-73億歐元，毛利率將介於50%-51%，都不如分析師預測。因客戶還在消化去年新增的產能，ASML預估全年營收將大致和去年相當，而明年將是業績「強勁」的一年。

ASML上季營運看好，相關供應鏈帆宣（6196）第2季營收創單季歷史新高。帆宣董事長高新明認為，2024年營運穩健成長，2025年可望持續升溫，興建中的台南六廠即將於2025年投產並逐步放量。

專業精密零組件製造商公準走出今年首季的營運谷底，第2季合併營收交出季增24.5%的成長佳績。

公準啟用南科分公司新廠，配合客戶需求投資產能設備。在訂單掌握度高的情況下，仍樂觀看待今年營運走勢。

晶圓傳載方案供應商家登也在兩岸大舉擴產，位於台南的樹谷廠二期預計今年11月機台陸續進廠，目標是明年第2季前完成二期廠所有無塵室建置、設備進機及人員到位。大陸昆山廠產量正逐步上升，預計今年第3季再開出二期產能；協力廠重慶廠則加速開出FOSB量能，預計今年底可開出兩倍產能。

不過，ASML業績仍有隱憂，上季對中國大陸銷售季增21%至23億歐元，但ASML已表示，今年大陸業績受到1月已實施出口管制的影響達15%。

ASML 營收

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