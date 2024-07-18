美施壓日、荷對陸晶片管制 美中科技戰波及其他盟國

知情人士透露，美國拜登政府在防堵中國大陸取得先進晶片製造設備成效不如預期之際，已告知盟友，若日本東京威力科創（Tokyo Electron）和荷蘭艾司摩爾（ASML）等晶片設備製造商繼續讓中國大陸取得先進半導體技術，考慮動用最嚴厲的貿易管制，凸顯美中科技戰場蔓延至其他盟邦。

這項消息引爆全球科技股賣壓，那斯達克綜合指數17日早盤跌逾1%，晶片類股災情慘重，台積電ADR跌逾6%，柯林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）、輝達（NVIDIA）與超微（AMD）各跌逾4%，ASML在阿姆斯特丹盤中重挫8.6%，東京威力科創在東京收盤也崩跌逾7%。

晶片設備商的大陸銷售增加

彭博資訊報導，美國為提高影響盟邦的籌碼，已向日本和荷蘭官員說明，正考慮是否動用所謂的「外國直接產品規則」（FDPR）措施。根據FDPR規定，即便外國製產品只用到極少量的美國技術，美國也能實施管制，藉此施壓日本和荷蘭加強緊縮本國的對陸管制措施。

這項在被盟國視為極其嚴苛的規定，將用於約束東京威力科創和ASML在中國大陸的事業，要求限制這兩家公司為中國大陸客戶服務與維修已受管制設備的能力。目前美國業者已被禁止針對已受管制的設備，提供服務與維修。

拜登政府正陷於尷尬處境，因為美國業者認為自己是在不公平的條件下遭受懲罰，但盟邦則認為，現在離11月美國總統選舉只剩幾個月，沒理由改變自家政策。

應材、科林研發及科磊等美國三大晶片設備製造商已在一連串與美國官員的會議中，說明自己的看法，主張當前的管制政策正在反噬美國晶片業，又未能阻止中國大陸的技術進展，但這些企業不想動用FDPR規定，擔心日荷同業可能因此完全拒絕合作。

美國晶片業者鼓吹的替代手段為擴大所謂「未經驗證名單」的標準，規定企業在運交特定管制技術之前，需先取得許可。美國業者未建議把ASML和東京威力科創自動納入此名單，而是要提醒這些公司，若繼續為美國認為有國家安全之虞的中國大陸客戶服務，可能也會面臨管制。

彭博指出，東京威力科創已要求日本政府反擊這項構想，知悉ASML思維的消息人士則認為，這項政策可能引發美荷外交危機，ASML也希望政府能保證該公司不會受到任何決定的衝擊。